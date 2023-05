Le pidió dos bidones al sodero y recibió una insólita respuesta

https://twitter.com/Lucichero/status/1655715292696268800 Le pido al chico que me trae agua que me deje 2 bidones, se equivoca y me contesta con un audio que era para los del camión: “La que quiere 2 bidones es la de la calle xxx al fondo, la loca”. pic.twitter.com/ma4dMfnqBr — lu (@Lucichero) May 8, 2023

“Le pido al chico que me trae agua que me deje 2 bidones, se equivoca y me contesta con un audio que era para los del camión”, inicia relatando en uno de los tuits la protagonista de esta historia. Lo que aparentaba ser un diálogo de rutina entre un sodero y su clienta acabó en una situación insólita por la respuesta que recibió la usuaria por parte del trabajador, quien se había confundido de chat y le envió un mensaje a la clienta que no iba para ella. “La que quiere 2 bidones es la de la calle xxx al fondo, la loca”, dijo el sodero de acuerdo a lo que la joven publicó.

La usuaria que dio a conocer esta historia tomó el episodio con mucho humor, y en compañía del tuit colocó la imagen de un meme en el que se puede ver un roedor con un cuchillo y la frase “vení, no te voy a hacer nada”.

Para aportar más humor al tema, la joven tomó la decisión de difundir y mostrarle a sus seguidores en un tuit aparte una frase ella que dice “¿Y yo que te hice?” en tono burlesco, al lado de la grabación de la pantalla del chat en donde se puede ver el pedido que ella le realiza al sodero por los dos bidones de agua y el audio con la equivocada respuesta de él.

La publicación realizada por “@Lucichero” en Twitter se viralizó dentro de dicha red y ha alcanzado más de 70 mil “Me gusta”, además de generar cientos de respuestas por parte de los usuarios.

“Las locas no tenemos solución, tratamos que nos vean como normales y no lo logramos, igual prefiero ser loca a ser ignorada, algo soy.”, comentó una cibernauta. “¡Respondele por favor! Como una loca respondele, jajaja.”, comentó una joven. “Los chicos, los locos y los repartidores de agua dicen la verdad.”, agregó un usuario.