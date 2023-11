Llegó a Salta una aplicación que ofrece una cerveza gratis diaria

La fusión de productos digitales, servicios suscriptos y aplicaciones móviles lo persuadió para desarrollar una aplicación que conectara a consumidores y establecimientos, brindándoles beneficios económicos y estimulando así la ocupación de las mesas en los locales participantes.

image.png

"Esta aplicación es un círculo virtuoso, porque a los bares les acerca gente y les llena las mesas vacías y al consumidor le significa un ahorro enorme, es casi un 50% de ahorro en la salida. El bar tiene la inversión de lo que vale una pinta para tener la mesa llena con gente que consume. La app no solo es para pintear (canjear) cervezas, también se puede pintear tragos o bebidas sin alcohol", comentó Turco.

El empresario compartió que, en contraposición a las premisas convencionales de la franquicia, se integraron bares de otras cadenas, a pesar de que se considera más sencillo agregar a proyectos a establecimientos de menor tamaño o prestigio. "Fui a los bares chicos y la gente no está dispuesta a poner la cerveza y entraba a los bares grandes y la situación era distinta, ya que tienen otros recursos para ver si funciona o no. Lo peor que le puede pasar a un comercio es que no vaya nadie por la app y si no va nadie el costo es cero", sostuvo Turco.

image.png

En cuanto a la decisión de aventurarse en el emprendimiento y dejar atrás su carrera como contador, a pesar del panorama económico, Turco señala que: "hay gente que se va porque cree que acá no puede hacer nada. No sé si es fácil irse, llegar a otro país y conseguir trabajo. A pesar de todo creo que Argentina tiene mucho para dar todavía, a pesar que estamos mal, podemos ir para adelante.

Cuando las personas disponen de algunos pesos adicionales, afirman que no los guardarán, ya que consideran que el próximo mes no les será útil; la gente tiene distintas pautas de gasto. "Sale, se da un gusto por mes de hacer una salida", expresó. La suscripción permite acceder al beneficio en todos los locales adheridos del país, en provincias como Córdoba, Buenos Aires y Tucumán.

image.png

Datos sobre la aplicación

La app brinda la posibilidad de una membresía mensual por $1.399 o una alternativa anual de $7.999, tarifa que procura replicar el costo promedio de una pinta. Puedes descargarla desde Google Play.

"Creemos que disfrutar de una buena cerveza no debería ser un lujo, sino una experiencia accesible para todos. Queremos acercar a los salteños a la cultura de las pintas de una manera que se adapte a todos los presupuestos", dijo Turco.

image.png

Los miembros pueden disfrutar de una cerveza diaria de manera gratuita, siempre y cuando realicen alguna compra en el establecimiento. Además, tendrán acceso a ofertas exclusivas en los establecimientos afiliados. Solo necesitan solicitar las promociones al hacer su pedido a través de la app.

"En la app tenemos un cupón para que la gente se suscriba. Con el primer gratis que se puede encontrar con el nombre "Hola Salta", comentó.

image.png

Turco anunció que en un futuro cercano se habilitarán compras corporativas como parte de los incentivos para los empleados de compañías y entidades.