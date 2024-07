Llevó su comida y bebida a un bar y la dueña se viralizó por su reacción

“Ayer vinieron 5 chicas a tomar algo, consumieron 4, la 5° se trajo su comida y su botella de agua, ni pidió permiso, debe ser un merendero ahora mi trabajo y no me he enterado , el caso es que no la dije nada, era una hora tranquila”, detalló en un primer mensaje en su cuenta de la red social de Elon Musk.

“Cuando se iban me trae la bolsa con el envase y demás de lo que había comido y me dijo si podía dármelo para que lo tirara a la basura”, narró la dueña del bar. Sorprendida por la falta de consideración, respondió con firmeza: “Le dije que no. Es que no lo puedo creer, entras a mi bar, no saludas, no pides ni permiso, comes y bebes de fuera y encima que te lo tire”.

Como era de prever, el post pronto generó una avalancha de comentarios. La mayoría de los usuarios de X respaldaron a la dueña del bar, calificando el comportamiento de la clienta como inadecuado. No obstante, también surgieron opiniones alternativas que ofrecieron otra visión del asunto.

La propietaria de un bar utilizó la plataforma X para compartir una inusual experiencia con un grupo de cinco mujeres, desatando una ola de comentarios.

En ese sentido, un individuo mencionó que su hijo sufre de un trastorno alimentario y debe llevar su propia comida cuando visita lugares públicos. “Salvo contadas ocasiones, tengo que llevarle su comida. Mi costumbre nada más que piso el establecimiento es preguntar si podemos sentarnos y darle. Hay sitios que me lo permiten y otros que no, pero yo siempre pregunto”, puntualizó en un comentario.

La propietaria del bar respondió al comentario con comprensión y simpatía, asegurando que en casos similares no tendría inconveniente en permitir que el niño consumiera su propia comida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.