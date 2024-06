Abuela da consejos para una relación saludable y se viralizó en TikTok

Este análisis sobre la esencia humana y la importancia de la libertad en las relaciones resonó profundamente entre los espectadores.

La abuela también abordó la cuestión del ritmo que llevan las parejas. En este contexto, recomendó fomentar una comunicación franca y sincera: “Si te parece, decile ‘tenés ganas de dejar de vernos por un tiempo y tener tu seguridad y ver lo que te pasa y las ganas que tenés’. Mientras tanto, quedémonos ahí en suspenso”.

Según la señora, esta sugerencia implica que ambos miembros de la pareja puedan examinar sus emociones y aspiraciones sin sentir la constante presión de mantenerse unidos.

Además, la mujer respaldó la noción de que durante este periodo, cada individuo tenga la posibilidad de conocer a otras personas, destacando una vez más la relevancia de la independencia dentro de una relación.

Estas enseñanzas no solo impactaron a su nieta, sino que también resonaron entre los seguidores de TikTok, quienes compartieron sus vivencias y reflexiones tras ver el video de @juanafigueroa71.

“Más bien dejalo que huya, porque si no quiere quedarse contigo, no te merece”, “Me falta la parte donde estoy rodeada de hombres”, “Yo hago eso. El que no sabe que quiere, le digo pues bueno si no sabes saldré con otro mientras vemos qué pasa y lo ignoro” y “‘De repente vos también podés salir con otros’, La amo señora”, son algunos de los mensajes.

