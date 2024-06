Emma, la abuela de 103 años, se ejercita en su casa y emocionó a todos

Después, continuaron con ejercicios que incluyeron pesas y bandas elásticas, concluyendo con flexiones de brazos apoyados en la pared. “Increíble”, comentó Rocío al finalizar la sesión.

En la publicación del video, Rocío incluyó un inspirador comentario: “Cuando tu amiga joven diga que no tiene ganas o tiempo de entrenar, mostrale este video. Sin excusas. Las excusas y límites te los pones vos y te lo demuestro con este video”.

La abuela conmovió a todos en TikTok

La experiencia de Emma y su compromiso por mantenerse en movimiento a los 103 años conmovió profundamente a los usuarios de TikTok y motivó a muchos, demostrando que la determinación y la dedicación no conocen límites de edad.

El video alcanzó más de 400 mil vistas y recibió más de 60 mil me gusta. “Cada día se siente más feliz se le nota en la cara”, “Decile que tiene muchos fans, tan dulce, su carita”, “Segundo video que veo sobre vos y tu alumna. Admirable, me encanta, estoy estudiando el profesorado de educación física y esto es algo de lo que me gustaría trabajar. Me encanta”, “Qué hermosa dándolo todo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.

