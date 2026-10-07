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7 de octubre de 2026 - 12:16
Sociedad.

Metán analiza medidas contra las picadas ilegales: destruirían las motos secuestradas

Buscan aplicar una normativa que permita que los vehículos retenidos por carreras clandestinas puedan ser compactados, en lugar de solo intervenir sus escapes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Picadas ilegales: En Metán proponen compactar las motos secuestradas.

Picadas ilegales: En Metán proponen compactar las motos secuestradas.

El subsecretario de Seguridad de Metán, Federico Delgado, presentó ante el Concejo Deliberante una serie de propuestas destinadas a reforzar las acciones contra las picadas ilegales y las conductas de riesgo al volante que se registran en diferentes sectores de la ciudad.

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Entre los planteos formulados, incluyó el endurecimiento de las sanciones, la incorporación de cámaras de vigilancia y la posibilidad de destruir las motocicletas secuestradas cuando se trate de episodios de extrema gravedad.

Proponen destruir las motos secuestradas por picadas ilegales

La iniciativa propone avanzar con la compactación de las motocicletas, en lugar de limitar las medidas a su retiro o a la intervención de los sistemas de escape, tal como dispone actualmente la normativa municipal. Delgado sugirió que esta alternativa pueda implementarse en casos de carreras clandestinas y circulación con escapes libres, por lo que pidió a los concejales evaluar una modificación de la ordenanza vigente.

De acuerdo con lo señalado por Delgado, las carreras clandestinas suelen concentrarse en la colectora y en diferentes barrios de la ciudad, sobre todo en momentos del día en los que resulta más complejo implementar operativos de control. A esta situación se suma que algunos motociclistas llevan acompañantes mientras realizan estas maniobras, una práctica que eleva aún más las posibilidades de que se produzcan accidentes.

El funcionario detalló además que se reforzaron las tareas de vigilancia durante la noche, se instalaron cámaras en las pecheras de los agentes y comenzaron a registrarse en video los distintos procedimientos realizados. No obstante, admitió que aún existen dificultades para cubrir de manera simultánea todos los sectores y franjas horarias en los que suelen producirse los principales inconvenientes.

Como último punto, Delgado llamó a padres y familiares a involucrarse más en el control de las motos que utilizan los adolescentes, particularmente en aquellos casos en los que son los propios adultos quienes les entregan o facilitan los vehículos.

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