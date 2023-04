El Agente Nocturno

Basada en la novela de Matthew Quirk, El Agente Nocturno cuenta la historia de Peter Sutherland, un agente del FBI reclutado para trabajar en la Casa Blanca con el objetivo de atender un teléfono que nunca recibe llamadas.

Una noche lo hizo y catapultó al agente en medio de una conspiración que llega hasta el despacho oval.

Los protagonistas son Gabriel Basso (Super 8) como Sutherland y Luciane Buchanan (Stray) como Rose Larkin. En el elenco también se encuentran Hong Chau (The Whale), D. B. Woodside (Lucifer), Fola Evans-Akingbola (VS.), Eve Harlow (Next), Phoenix Raei (Clickbait), Enrique Murciano (Tell Me Your Secrets), Sarah Desjardins (Impulse) y Kari Matchett (Mad Mom).

El agente nocturno (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix