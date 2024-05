Netflix lanzará una serie de Los Padrinos Mágicos

Las hadas madrinas más queridas de la televisión, Cosmo y Wanda, están de vuelta con una nueva serie animada que promete divertir a grandes y chicos. "Fairly Oddparents: A New Wish" ("Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo") se estrenará en Estados Unidos en la primavera de 2024 y llegará a Netflix en diciembre del mismo año.

Embed - Fairly Odd Parents: A New Wish (Trailer)

¿Y en Latinoamérica?

Por el momento, no se confirmó la fecha de estreno de "Fairly Oddparents: A New Wish" para Latinoamérica. Tampoco se sabe si los actores de doblaje originales de Cosmo y Wanda en la región regresarán a sus papeles.

Sin embargo, la serie live-action de 2022, "Los Padrinos Mágicos: Más mágicos que nunca", sí se encuentra disponible en Paramount+ para Latinoamérica.

Los fans de Los Padrinos Mágicos en Latinoamérica esperan con ansias más información sobre la disponibilidad de la nueva serie.

Mientras tanto, pueden disfrutar de las aventuras de Timmy Turner, Cosmo y Wanda en las diferentes plataformas donde se encuentran disponibles las temporadas anteriores.