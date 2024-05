¿Por qué aparecen cucarachas en mi casa?

La mayoría de los insectos suelen vivir en espacios donde las personas no tenemos un fácil acceso; sin embargo las cucarachas suman esto a los espacios donde les es simple llegar a los alimentos y desechos.

Por ende, si no se realiza una limpieza meticulosa del hogar y alrededores, es posible que las cucarachas decidan refugiarse en entornos húmedos y oscuros cercanos propicios para su desarrollo como lo pueden ser grietas en paredes o suelos, alcantarillas, o detrás de electrodomésticos y muebles.

cucarachas Las cucarachas caminan por todas las superficies de nuestras casas. (Foto: Adobe Stock).

Las cucarachas pueden tener más de 40 crías

Es importante aclarar que se reproducen rápidamente. Por cada vez que ponen huevos, pueden llegar a tener alrededor de 40 crías o más. Por eso siempre que se encuentren pocas cucarachas, puede haber más. También, existen especies que se adaptaron y se volvieron resistentes a ciertos insecticidas, por lo que asegurarse de realizar una buena limpieza y gestionar los desechos de manera adecuada es una de las mejores opciones para reducir la presencia de los insectos.

¿Hay repelentes caseros para ahuyentar cucarachas?

Ciertos productos, debido a su composición química y olor, pueden ser efectivos para evitar que las cucarachas se acerquen a determinados sitios.

Un experimento realizado con poblaciones de cucarachas en Tailandia reveló que algunos aceites esenciales podrían servir como repelentes. Los extractos de la planta de Citrus hystrix, cuyo fruto es la lima combava, presentaron un alto porcentaje de efectividad a la hora de ahuyentar a los insectos. Otra alternativa es el aceite de orégano, cuyas propiedades aromáticas tienen un efecto similar.

Algunas investigaciones sugieren el café también serviría como método natural para espantar a las cucarachas, pero debe tener un olor fuerte y concentrado para que tenga efectividad. Plantas con aromas penetrantes, como el laurel, la menta, la lavanda o el eucalipto podrían causar el mismo resultado.

cucarachas El calor y la humedad, así como también la oscuridad y la seguridad, son algunas de las características que las cucarachas tienen en cuenta a la hora de elegir sus escondites.

Cómo eliminar las cucarachas del hogar

La mejor manera de asegurarse de que las cucarachas no se instalen en el hogar es la limpieza profunda y constante. De esta manera, los insectos no tendrán acceso a los desechos de los cuales se alimentan y no habrá incentivo alguno para que vivan allí.

Desde la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EEUU) enumeran algunos consejos para lograr esto: las sobras de comida siempre deben guardarse en la heladera o en recipientes con tapas herméticas; no dejar platos sucios acumulados; en caso de tener mascotas, asegurarse de que no quede alimento en el plato luego de que comió; sacar la bolsa de basura de forma rutinaria; limpiar a fondo espacios estrechos donde se pueda acumular suciedad, como la parte de atrás de la heladera o debajo de los muebles.

También se deben sellar todas las grietas que se encuentren en techos, pisos o paredes para evitar que las cucarachas se asienten en esos lugares.