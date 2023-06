Por qué los cangrejos se arrancan las pinzas para sobrevivir

Snaptik.app_7239775466414935323.mp4

¿Por qué los cangrejos se arrancan las pinzas?

Una de las características más interesantes de los cangrejos es su capacidad de regeneración. Si pierden o dañan alguna de sus pinzas o patas, tienen la asombrosa habilidad de regenerarlas gradualmente a lo largo del tiempo. Este mecanismo es crucial para su supervivencia y les permite adaptarse a diferentes situaciones y enfrentar diversos desafíos.

Además, pueden optar por arrancarse una extremidad de forma voluntaria. Este comportamiento se observa especialmente cuando se encuentran en peligro y necesitan escapar de un depredador. Al sacrificar una pinza o una pata, puede liberarse de su captor y tener la oportunidad de esperar que vuelva a crecer la extremidad perdida en el futuro.

¿Por qué los cangrejos caminan de costado?

En primer lugar, es importante destacar que no todos los cangrejos caminan de costado. Algunos tienen la capacidad de caminar hacia adelante o hacia atrás, e incluso nadar. Sin embargo, para aquellos que sí caminan de costado, la respuesta radica en la forma en que sus rodillas se doblan.

Las rodillas de los cangrejos se doblan hacia adelante, lo que les permite dar pasos hacia adelante, mientras que en algunos cangrejos, las patas se extienden hacia los lados y las rodillas se doblan hacia afuera, lo que limita su movimiento hacia adelante. Por lo tanto, caminar de costado es la forma más eficiente de desplazarse para ellos.

Pero, ¿por qué evolucionaron de esta manera? Para muchos cangrejos, la necesidad de caminar de costado surge debido a que pasan gran parte de su vida enterrados bajo la arena. Desarrollaron cuerpos largos y planos que les facilitan excavar y esconderse en dicho entorno.

Sus patas laterales son una coincidencia con esta forma alargada y les permiten moverse de manera eficiente en su hábitat arenoso. Además, no necesitan ser veloces, ya que son omnívoros y carroñeros. No persiguen activamente a sus presas, por lo que no requieren ser corredores rápidos. De hecho, la capacidad de esconderse les ha resultado mucho más útil en su supervivencia.