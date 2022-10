Este estado no dura mucho. Algunos estudios que determinan que se mantiene alrededor de unos seis meses, e s decir, que esa primera fase del enamoramiento finalizaría una vez que se ha pasado ese momento de semi alucinación provocado por la activación de los neurotransmisores, ese momento es biológico. Y cuando eso se pasa, interviene en el proceso la parte más cultural, empiezas a poner a prueba las expectativas que te has creado con esa persona. El enamoramiento entra en una etapa racional, más alejado del proceso biológico del principio y fuera ya de aquella euforia.

image.png Psicología: ¿Qué pasa cuándo nos enamoramos?

Una persona enamorada vive en una especie de estado de felicidad debido a los neurotransmisores que se activan, todos ellos relacionados con la satisfacción. Hay un circuito de autorrecompensa en nuestro cerebro que se activa con las drogas; pues este mismo circuito se activa también con el enamoramiento.

A si mismo, en el enamoramiento actúan factores instintivos unidos a las expectativas que vos tengas hacia esa persona, una persona enamorada vive en una especie de estado de felicidad debido a los neurotransmisores que se activan, todos ellos relacionados con la satisfacción.

También tengo que decirte que todas y todos nos enamoramos. Hay personas que debido a su personalidad, a sus características, a su cultura, etc., no manifiestan el estado emocional que provoca el enamoramiento, aunque eso no quiere decir que no lo vivan.