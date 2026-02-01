domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 16:24
Asombro.

¿Qué significado espiritual tiene que una mariposa se pose sobre una persona?

Conocé los diversos significados de las visitas de mariposas, y las distintas creencias sobre estos insectos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Las mariposas son un signo espiritual que representan la transformación, el crecimiento, la búsqueda espiritual y el descubrimiento de la verdad y la sabiduría interior. Es por eso que se dice que cuando una mariposa se posa sobre una persona u objeto cercano a dicho individuo significa que está atravesando un profundo cambio interno, incluso si no es consciente de eso.

Dependiendo del tipo de mariposa que aparezca y de las emociones que surjan cuando suceda, puede significar algo diferente para cada persona. Las mariposas son un símbolo de renacimiento, son uno de los insectos más particulares que existen, ya que desde su origen comienzan siendo una oruga para convertirse en una hermosa mariposa, florecer, y embellecerse.

Otro de los motivos que hace que les prestemos minuciosa atención es su corta vida. Pueden vivir días, semanas o, en algunos casos, pocos meses, pero lo cierto es que su tiempo es corto en la tierra. Esto nos hace comprender la importancia de disfrutar plenamente cada momento del día.

Significado de las mariposas según su color:

Las mariposas negras simbolizan la transformación, la esperanza y los nuevos comienzos, aunque pueden representar pequeños tropiezos u obstáculos para conseguir nuestros objetivos. En muchas ocasiones nosotros solemos pasar por proceso de cambios importantes y, aunque no nos salgan alas, también podemos identificarnos con esa transformación constante. Por ello, ver una mariposa negra significará que debes permanecer atento a los cambios.

Las mariposas naranjas se relacionan con el sol, la vida y la conciencia. Por lo que la mariposa naranja cuenta con una fuerte personalidad espiritual. En este sentido, ver una mariposa naranja simboliza que estás en un viaje espiritual importante, que te permitirá aprender de la vida y emprender nuevos caminos, para establecer un crecimiento personal mucho más exitoso.

En el plano más espiritual, la mariposa blanca es presagio de algo muy potente y positivo, abundancia y conexiones espirituales en crecimiento. También suele verse como un signo de curación e inmortalidad o como un mensajero de la luna. Incluso para algunas culturas ver una mariposa blanca se interpreta como un cambio de clima próximo, así como de transformación personal.

Popularmente se piensa que las mariposas azules también simbolizan el alma de una persona, su esencia, ya sea pasada, presente o futura. Por ello, las mariposas de este color se identifican con la alegría, la fortuna o el cambio de suerte. Para muchos, además, las mariposas azules son otorgadoras de deseos.

En el aspecto espiritual, la mariposa amarilla simboliza la esperanza y la guía y actúa como un símbolo del alma. Por ello, ver a una mariposa amarilla revoloteando a tu alrededor significará que la alegría y la prosperidad están cerca.

