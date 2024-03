Quién es Caro Pardíaco, el personaje que la rompe en streaming

El humor a través de las redes sociales llegó para quedarse. Hoy, en el estreno de un nuevo programa en el canal de streaming Olga, presentaron a Caro Pardíaco , el personaje del cantante Julián Kartún que no para de sumar likes.

Volvió ELLA, volvió Caro Pardíaco, volvió la única kryptonita capaz de quebrar a Yayo. pic.twitter.com/ygcwjnx41N — Marian Herrera (@marianherrrera) March 13, 2024

Según la creación de Julián Kartún, esta joven Estudia Psicología en la UCA, sus ocupaciones son desayunar saludable e ir al gimnasio; y como antecedentes en 2014, condujo su propio programa Folkloricaro por HWD y fue invitada al programa Peligro Sin Codificar.

En su vida privada, es fanática del animé y su sueño es tener showrooms y ser como Juliana Awada.

Embed - Hablemos Sin Saber 2022 | EXTENDIDO | La Adolescencia con Caro Pardíaco

El actor, cantante y humorista confesó en varias ocasiones que este personaje lo logra por una "fusión de personas que conoció". También agregó que "es un estereotipo, muchas veces visto por ahí, pero que ya tiene su propio mundo y personalidad". El cantante ha interpretado el personaje durante sus giras de stand up u ocasionalmente también con su banda El Kuelgue.

Caro Pardíaco en el furor en Olga

Acompañado por Fran Gómez y Yayo, los humoristas hicieron estallar a las redes sociales. Algunos usuarios consideraron que Caro Pardíaco es "la kryptonita" de Yayo, ya que no puede intercambiar frases con ella sin tentarse. Incluso, en varios tramos del programa miraba para otro lado porque no podía disimular la risa.

Caro Pardiaco le mete música con Yayo. pic.twitter.com/2TDiOeVQ6Z — OLGA (@olgaenvivo) March 13, 2024

Este miércoles en el estreno, se pudo ver un gran staff, mucha repercusión en las redes sociales especialmente en X (ex twitter), donde se comparten pequeños clips del programa que da mucha risa y tiene un humor especial y de la modernidad.

Julián Kartún, el creador del personaje

Julián Kartun se define como actor, pero su banda El Kuelgue lo llevó a conquistar terrenos inesperados en el rock nacional. Pero las distintas expresiones artísticas suceden en simultáneo: mientras explora con su voz, sigue craneando personajes. “Crecí en los teatros, en camarines; era un poco inevitable que fuera actor”, admite.

En una nota con IP Noticias, contó sobre la interpretación y creación de Caro Pardíaco, su hitazo. “Está en el aire, pero no está teniendo pantalla ni está en el escenario. Caro maneja criterios que no son los míos, pero no creo que sea mala persona. Está guardada, junto a otros personajes, en el placard de los muñecos, y los saco cuando quiero”.