lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 06:51
Copa Libertadores

Táchira vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

En la previa de Táchira vs Tolima, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 19 de febrero desde las 21:30 (hora Argentina) en el Templo Sagrado. El árbitro designado será Hernán Heras Acosta.

Táchira vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Táchira y el Vinotinto y Oro se verán las caras el jueves 19 de febrero por la llave 2 de la Copa Libertadores. El encuentro será en el Templo Sagrado, a las 21:30 (hora Argentina).

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de febrero, en Repechaje del torneo Copa Toyota Libertadores 2007, y Tolima se quedó con la victoria por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Hernán Heras Acosta.


Fecha y rival de Táchira en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 2: vs Tolima: 26 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Tolima en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 2: vs Táchira: 26 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
Horario Táchira y Tolima, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

