Táchira vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Táchira y el Vinotinto y Oro se verán las caras el jueves 19 de febrero por la llave 2 de la Copa Libertadores. El encuentro será en el Templo Sagrado, a las 21:30 (hora Argentina).
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de febrero, en Repechaje del torneo Copa Toyota Libertadores 2007, y Tolima se quedó con la victoria por 2 a 0.
El encargado de impartir justicia en el partido será Hernán Heras Acosta.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
