Talleres de Perico recibe a Zapla: ¿habrá hinchas visitantes y neutrales?

Daniel Finn, presidente de Altos Hornos Zapla , confirmó que la decisión final de que no haya visitantes en ninguno de los dos partidos, fue de los clubes. “Nosotros no íbamos a poder recibir a la hinchada de Talleres” , dijo y aclaró que es por problemas con la tribuna donde habitualmente se ubica el público rival.

Talleres de Perico con Zapla sin hinchas visitantes ni neutrales (Foto ilustrativa) Talleres de Perico con Zapla sin hinchas visitantes ni neutrales (Foto ilustrativa)

“No hubo problemas de ningún tipo, se pudo manejar con el ejemplo”, destacó, pero dijo que esta vez no podrá ser igual por esa contingencia edilicia del Emilio Fabrizzi y “para preservar la integridad del público que concurra a ver el espectáculo deportivo”.

Sin neutrales

Sobre el ingreso del público neutral, dijo que esa chance también quedó descartada. “No estaba previsto en el reglamento y siempre en estos partidos es bien complicado”, y explicó que se desestimó esa chance para no “generarle más inconveniente a la policía”.

“Si bien es cierto el hincha neutral es cualquiera que no sea partidario de ambas hinchadas, pero cuando uno identifica que la tal parcialidad es neutral, entre comillas, tiene que detener todo el operativo de seguridad, entonces no somos ni blancos ni negros, los grises en estos tipos de encuentros no sirven”, cerró.

Talleres de Perico y Zapla con jueces confirmados

Una de los clásicos más importante de Jujuy se jugará desde las 17 horas con el arbitraje de Facundo Campos Visgarra, quien estará acompañado por Luis Cuezzo, Mauricio Colparis y Fabrizzio Aichino, todos jueces de Salta.