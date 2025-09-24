Talleres (RE) vs Chaco For Ever: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

El duelo correspondiente a la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 27 de septiembre a las 15:30 (hora Argentina).
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Talleres (RE) no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Mitre (SE). En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 6.
Chaco For Ever llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Estudiantes (RC). En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 1.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Chaco For Ever resultó vencedor por 1 a 0.
