Talleres (RE) vs Chaco For Ever: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 27 de septiembre a las 15:30 (hora Argentina).

Así llegan Talleres (RE) y Chaco For Ever Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Talleres (RE) en partidos de la Primera Nacional Talleres (RE) no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Mitre (SE). En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Chaco For Ever en partidos de la Primera Nacional Chaco For Ever llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Estudiantes (RC). En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 1.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Chaco For Ever resultó vencedor por 1 a 0.

Fecha y rival de Talleres (RE) en el próximo partido de la Primera Nacional Zona B - Fecha 34: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Chaco For Ever en el próximo partido de la Primera Nacional Zona B - Fecha 34: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar Horario Talleres (RE) y Chaco For Ever, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela: 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







