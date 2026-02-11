Talleres vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Talleres recibirá a Gimnasia (Mendoza), en el marco de la fecha 5 del Apertura, el próximo sábado 14 de febrero a partir de las 19:45 (hora Argentina), en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Así llegan Talleres y Gimnasia (Mendoza) El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres sacó un empate por 1 en su visita a Lanús. En las 3 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) viene de derrotar a Instituto con un marcador 1 a 0. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 2 goles y le han convertido 5 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de abril, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1982, y el partido finalizó con un empate a 2. Darío Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Rosario Central: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs San Lorenzo: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Unión: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Gimnasia: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente: 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Boca Juniors: 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Dep. Riestra: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Horario Talleres y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas

Colombia y Perú: 17:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas

