miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 08:38
Liga Profesional

Talleres vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

La previa del choque de Talleres ante Gimnasia (Mendoza), a disputarse en el Estadio Mario Alberto Kempes el sábado 14 de febrero desde las 19:45 (hora Argentina). El árbitro será Darío Herrera.

Talleres vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Talleres recibirá a Gimnasia (Mendoza), en el marco de la fecha 5 del Apertura, el próximo sábado 14 de febrero a partir de las 19:45 (hora Argentina), en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Lee además
huracan vs sarmiento: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del apertura

Huracán vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
velez se enfrentara a defensa y justicia por la fecha 5

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 5

Así llegan Talleres y Gimnasia (Mendoza)

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres sacó un empate por 1 en su visita a Lanús. En las 3 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) viene de derrotar a Instituto con un marcador 1 a 0. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 2 goles y le han convertido 5 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de abril, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1982, y el partido finalizó con un empate a 2.

Darío Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Rosario Central: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs San Lorenzo: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Unión: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Gimnasia: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente: 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Dep. Riestra: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Horario Talleres y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
  • Colombia y Perú: 17:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
  • Venezuela: 18:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Huracán vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 5

Independiente se enfrenta ante la visita Lanús por la fecha 5

Argentinos Juniors se enfrentará ante River Plate por la fecha 5

Por la fecha 5, Tigre recibirá a Aldosivi

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy juega hoy con central cordoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Falleció el jugador Matías Alfonso de Ledesma.
Luto.

Falleció un jugador de Ledesma: su equipo y el pueblo lo despiden con cariño

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

Incidentes afuera del Congreso: la Policía se enfrenta con manifestantes que tiran bombas molotov
Debate.

Incidentes afuera del Congreso: la Policía se enfrenta con manifestantes que tiran bombas molotov

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel