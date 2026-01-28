Talleres vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 3 del Apertura, Platense y Talleres se enfrentan el sábado 31 de enero desde las 22:00 (hora Argentina).

Así llegan Talleres y Platense El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres no pudo ante Vélez en el Estadio José Amalfitani.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense venció 2-1 a Instituto en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Talleres sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Lanús: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Gimnasia (Mendoza): 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Rosario Central: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs San Lorenzo: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Independiente: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Boca Juniors: 15 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Barracas Central: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Dep. Riestra: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina) Horario Talleres y Platense, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

