Talleres vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del Apertura

Por la fecha 3 del Apertura, Platense y Talleres se enfrentan el sábado 31 de enero desde las 22:00 (hora Argentina).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 3 del Apertura, Platense y Talleres se enfrentan el sábado 31 de enero desde las 22:00 (hora Argentina).
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Talleres no pudo ante Vélez en el Estadio José Amalfitani.
Platense venció 2-1 a Instituto en la fecha anterior.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Talleres sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.