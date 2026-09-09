Talleres vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

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Talleres enfrentará a Unión, en el marco de la fecha 9 del Clausura, el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Así llegan Talleres y Unión Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura Talleres sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante San Lorenzo. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión viene de derrotar a Instituto con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 11 goles y le han convertido 7 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 2 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 1. Nazareno Arasa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Instituto: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Belgrano: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Independiente: 19 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Boca Juniors: 4 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Horario Talleres y Unión, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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