Atlético Tucumán vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

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River Plate y Atlético Tucumán se enfrentarán en el Monumental de Tucumán el próximo sábado 12 de septiembre desde las 17:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Atlético Tucumán y River Plate Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura Atlético Tucumán venció por 2-1 a Racing Club. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate viene de un triunfo 3 a 1 frente a Independiente Riv. (M). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 6 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Atlético Tucumán se llevó la victoria por 0 a 1. Andrés Gariano fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Aldosivi: 21 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Barracas Central: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Huracán: 19 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sarmiento: 4 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Horario Atlético Tucumán y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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