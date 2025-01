¿Cuándo estrena You su temporada final en Netflix?

Jenna Ortega estará en la temporada 5 de You.

Netflix dejó a sus suscriptores expectantes al comunicar que la quinta temporada de You llegará antes de lo que se pensaba. Esta nueva entrega promete captar la atención de todos, ya que se rumorea que será la conclusión de una historia que cautivó a la audiencia desde su estreno. Conoce todos los pormenores de este esperado anuncio.

Netflix ha puesto al borde del sillón a todos suscriptores al anunciar que estrenará la temporada 5 de You.

A su vez, al confirmar que esta es la última temporada , se está afirmando que no habrá una sexta entrega . El final se dará el 25 de abril , por lo que no pueden dejar de verlo bajo ninguna circunstancia.

Según diversas fuentes, se confirmó que la temporada constará de aproximadamente 10 capítulos , los cuales marcarán el cierre de esta fascinante serie. Será el último capítulo de esta saga, por lo que es algo que no puedes dejar pasar.

De vuelta a donde todo comenzó. El impactante final de YOU llega a Netflix el 24 de abril de 2025. pic.twitter.com/yoeKl96iaJ

¿Cuántas partes tendrá la temporada 5 de You en Netflix?

Se confirmó que será una única parte, la cual se estrenará en su totalidad el 25 de abril. En caso de que exista algún spin-off adicional al de "Love", Netflix lo anunciará a través de sus canales oficiales. No obstante, varios de sus principales títulos se despedirán este año, lo que nos tiene a todos ansiosos por descubrir qué le depara el futuro a la plataforma.

Esta nueva temporada así lo ha revelado el sitio oficial de Netflix estará con nosotros el próximo 24 de abril de 2025.

Netflix: ¿Regresará Jenna Ortega a la temporada 5 de You?

De acuerdo con reportes de varias fuentes, Jenna Ortega formará parte de la quinta temporada de You, lo que confirma su tan anticipado regreso. Los seguidores no tienen que preocuparse, ya que una de las artistas más populares del momento hará su aparición en cualquiera de los episodios de esta temporada, retomando su papel. Esto solo eleva las expectativas de los fanáticos, quienes esperan que la serie cierre con un final a la altura.

¿Dónde ver You?

Aunque pueda sonar repetitivo con el encabezado, todas las temporadas de You están disponibles en Netflix, junto con su spin-off: Love. Esta es tu oportunidad para ponerte al día con una serie que ha cautivado a millones de personas. Si aún no la has visto, ¿qué estás esperando? El fin de semana está a la vuelta de la esquina.