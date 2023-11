La imperdible película de Prime Video sobre la vida de reconocido actor

image.png

¿Quién fue Anton Yelchin?

Anton Yelchin, de origen ruso-estadounidense, destacó como actor de cine y televisión, alcanzando reconocimiento por su papel como Pavel Chekov en la serie de películas de reinicio de "Star Trek", entre otras actuaciones.

A finales de la década de 1990, el actor comenzó su carrera artística, participando en diversas producciones televisivas y películas como "Along Came a Spider" y "Hearts in Atlantis" (ambas en 2001). Su papel como Jacob Clarke en la miniserie de Steven Spielberg "Taken" fue significativa en la promoción de su carrera como actor infantil.

Posteriormente, desempeñó roles destacados en producciones cinematográficas como "Charlie Bartlett" (2007), "Terminator Salvation" (2009), "Fright Night" (2011), "Like Crazy" (2011) y "Only Lovers Left Alive" (2013).

¿Cómo falleció Anton Yelchin?

La muerte del actor generó gran consternación en la industria cinematográfica, ya que las autoridades policiales confirmaron que el cuerpo de Yelchin fue descubierto aplastado por su propio vehículo, un Jeep Grand Cherokee 2015, contra el muro de ladrillos y el buzón de correo de su residencia.

Al parecer, Yelchin salió de su vehículo y, mientras se dirigía hacia la entrada de su hogar, el automóvil retrocedió, atrapándolo entre el pilar y una valla de seguridad.

Fue pronunciado fallecido más tarde en esa jornada a la edad de 27 años. La entidad forense del condado de Los Ángeles determinó la causa del deceso como "asfixia traumática contusa", y afirmó que "no había circunstancias sospechosas obvias implicadas".

