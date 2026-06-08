Los mejores tips para reciclar jabones usados y ahorrar dinero. 

Reciclar los restos de jabón sólido es una alternativa sencilla, económica y amigable con el ambiente. En esta nota te explicamos el truco más efectivo para darles una nueva utilidad a los jabones usados y los pasos para hacerlo desde tu hogar.

Para tener en cuenta Tips: cómo reciclar medias para transformarlas en un tesoro para el hogar

Aunque los restos de jabón suelen terminar en el cesto de basura, estos pueden tener una segunda utilidad antes de ser desechados . Su reutilización se convirtió en una práctica cada vez más común entre quienes buscan reducir el desperdicio y aprovechar mejor los recursos.

Una de las maneras más sencillas de aprovechar los restos de jabón sólido es transformarlos en una nueva pastilla . Para hacerlo, reuní todos los fragmentos que hayas guardado y calentálos a fuego mínimo en un recipiente adecuado, evitando que lleguen a hervir. Revolvé de manera constante hasta obtener una mezcla homogénea.

Una vez que obtengas una mezcla uniforme, vertela en moldes pequeños de vidrio previamente engrasados, lo que facilitará desmoldarlos después. Dejá que se enfríen bien y vas a tener una nueva pastilla de jabón hecha por vos.

Otra alternativa práctica consiste en convertir los restos de jabón en una versión líquida. Para lograrlo, rallá las pastillas sobrantes y colocálas en una olla con agua caliente. Luego agregá una cucharada de glicerina, lo que ayudará a obtener una consistencia más suave y agradable.

Si notás que la mezcla queda muy espesa, agregale más agua hasta que tenga la consistencia deseada. Dejá enfriar y guardalo en una botella limpia para usarlo cuando lo necesites.

Con respecto al jabón exfoliante, también lo podés hacer con ingredientes simples y fáciles. Rallá restos de jabón y derretilos en una olla con un poco de agua. Agregá una cucharada de avena y mezclá bien hasta que todo se integre.

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Una vez lista la preparación, vertela en un molde y dejala reposar hasta que se enfríe y solidifique por completo. El resultado es un jabón perfecto para la higiene diaria, ya que la avena brinda una exfoliación delicada y ayuda a cuidar la piel.

Una opción sencilla para aprovechar los restos de jabón consiste en colocarlos dentro de una media en desuso. Solo tenés que cortar una de sus puntas, introducir los fragmentos y cerrar el extremo con un nudo firme para evitar que se salgan.

Otras opciones para reutilizar el jabón

Se pueden hacer mini jabones decorativos para el baño o para llevar de viaje. También se pueden utilizar moldes de silicona con formas divertidas o elegantes, y lograr jabones que además de ser útiles, decoran.

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Además de su uso cotidiano, estos jabones pueden reutilizarse para crear souvenirs ecológicos o regalos caseros ideales para quienes valoran las prácticas sustentables.

Además se puede hacer un detergente casero. Frotando un trozo de jabón sobre una esponja húmeda y usarlo para lavar los platos o limpiar mesadas es otra opción y, si el jabón es neutro o de glicerina, también se lo puede disolver con agua y hacer un limpiador multiuso para el baño o la cocina.

Por último, el jabón se puede usar como limpiador para pisos o trapos. Los fragmentos de jabón también pueden emplearse para preparar una solución de limpieza casera. Basta con sumergirlos en agua caliente y esperar a que liberen parte de sus componentes. El líquido resultante es ideal para tareas de limpieza, especialmente en superficies con grasa o manchas persistentes.