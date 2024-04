Streaming.. Los Simpson le dicen chau a Star Plus: ¿A qué plataforma van?

La icónica serie animada Los Simpson, que ha dejado una huella profunda en nuestra vida individual y en la cultura contemporánea durante las últimas décadas, se despedirá de Star Plus al desaparecer esta señal, para mudarse y estar disponible exclusivamente en la plataforma de streaming de Disney+. A continuación, te presentamos los pormenores de este cambio.

Cuándo desaparecerá Star Plus de la Argentina

De acuerdo con los datos divulgados por la compañía de telecomunicaciones Movistar Chile, se ha revelado que la plataforma Star+, que opera exclusivamente en la región de Latinoamérica, concluirá sus servicios de manera definitiva el próximo 30 de junio.

Desde que The Walt Disney Company adquirió 21st Century Fox en 2019, la gigantesca corporación distribuyó todos los contenidos audiovisuales de ambas compañías en dos plataformas distintas: Disney Plus y Star Plus. Por lo tanto, la eliminación de esta última plataforma tiene como finalidad consolidar todos los contenidos en una única plataforma, con el propósito de atraer a un público más amplio de suscriptores hacia Disney.

Desde el año 2020, Los Simpson se sumaron a la oferta de programación de Star Plus.

"Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores", explicó Diego Lerner, presidente de la compañía en Latinoamérica.

De acuerdo con la información proporcionada en la página web oficial, el servicio de transmisión en Disney+ tiene un valor de 3.999 pesos mensuales. En la actualidad, al unirse en un paquete conjunto con Star+, el precio total ascendería a 6.399 pesos.

Qué pasará con el contenido de Star+

Con el fin de tranquilizar a los usuarios, tanto las series de televisión y películas, así como las producciones originales de Star Plus, serán trasladadas al destacado servicio de Disney Plus.