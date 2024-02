Netflix anunció la segunda temporada de una de las series más aclamadas

Netflix sorprende mes a mes a sus suscriptores con el lanzamiento de nuevos estrenos. En esta oportunidad, anunció oficialmente el inicio de la producción de la segunda temporada de la exitosa serie "The Night Agent" (conocida como "El agente nocturno" en español) en su plataforma de streaming.

Después de su lanzamiento el 23 de marzo de 2023, "The Night Agent" rápidamente se convirtió en una de las series más populares de la plataforma, lo que llevó al anuncio de su segunda temporada apenas 6 días después . Sin embargo, debido a los diversos paros que afectaron a la industria cinematográfica en Hollywood, la producción se retrasó y se pospuso hasta 2024 .

Tras posicionarse como el tercer estreno más exitoso de una serie en Netflix , la plataforma anunció emocionadamente el regreso de "The Night Agent" para su segunda temporada en sus redes sociales. La publicación incluyó una imagen detrás de escena del actor principal, Gabriel Basso , sosteniendo una claqueta, generando aún más expectativas entre los fanáticos.

image.png

A pesar de que la filmación inició a principios de febrero, Netflix ha anunciado que la segunda temporada de la serie verá la luz en el transcurso de 2024. Entre otras producciones que llegarán durante este año se incluyen: Bridgerton, That '90s Show, Emily in Paris, Vikings: Valhalla y The Umbrella Academy.