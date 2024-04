Streaming.. Netflix informó que la temporada 5 de The Witcher será la última

Netflix ha revelado que la exitosa serie de fantasía "The Witcher" llegará a su final tras la quinta temporada , según lo anunciado por la plataforma de streaming el jueves por la mañana. Además, se ha asegurado que la producción de la cuarta temporada ya está en marcha.

En una declaración del año pasado, Hemsworth compartió sus reflexiones sobre asumir el rol que antes ocupaba Cavill: “Como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura".