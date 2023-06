A través del mar: una secuela de “A través de mi ventana” dirigida por Marçal Forés y que también está disponible en Netflix. A través de su sinopsis se puede saber: “ En A través del mar, Ares se ha ido a estudiar a Estocolmo, y él y Raquel están manteniendo una relación a distancia, lo que supone un mayor desafío de lo que ellos habían imaginado. Cuando llega el verano y se reencuentran, el periodo de separación y las nuevas personas que han conocido en ese tiempo harán que lo que creían seguro empiece a tambalearse.

Take Care of Maya | Official Clip | Cooperating | Netflix