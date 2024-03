Prime Video y una historia que atrapa a los amantes del mundo fantástico

Luego, agrega: "Cuando eres más pequeña y frágil que los demás tu vida corre peligro, porque los dragones no se vinculan con humanos débiles. Además, con más jinetes que dragones disponibles, muchos la matarían con tal de mejorar sus probabilidades de éxito; y hay otros, como el despiadado Xaden Riorson, el líder de ala más poderoso del Cuadrante de Jinetes, que la asesinarían simplemente por ser la hija de la comandante general. Para sobrevivir, necesitará aprovechar al máximo todo su ingenio. Mientras la guerra se torna más letal Violet sospecha que los líderes de Navarre esconden un terrible secreto...".

La narrativa de 'Alas de sangre' evoca en cierta medida a obras clásicas como 'Harry Potter' o 'Percy Jackson', gracias al enfoque centrado en la vida estudiantil de sus protagonistas. Este aspecto ha sido elogiado ampliamente por la crítica especializada.

Debido a que el proyecto está en sus etapas iniciales, aún no se ha revelado qué artistas participarán en 'Alas de sangre'. A medida que avancen en la elaboración de los guiones, el equipo llevará a cabo audiciones para seleccionar a los actores y actrices más idóneos para el elenco.

¿Quiénes son los creadores de 'Alas de sangre'? Showrunner y escritora

La autora Rebecca Yarros ha confirmado su plan de continuar produciendo libros para asegurar un flujo constante de publicaciones. "os prometo que, salvo que me suceda algo, no va a ocurrir como con Juego de Tronos. Tenemos un calendario de publicación aunque no se haya hecho público. Os adelanto ya que he reducido ligeramente el ritmo, lo suficiente como para poder seguir publicando libros y gozar de buena salud. que escribí 851.000 palabras en 15-18 meses y terminé agotada. Quiero poder hacer los mejores libros posibles, y para eso necesito dormir un poco. Seguiré escribiendo, por supuesto, pero también he de dormir. Hemos bajado el ritmo, no van a salir cada seis meses".

Resultó notable que el intervalo entre la publicación de 'Alas de sangre' y 'Alas de hierro' fuera menor a un año, pero esto se debe al hecho de que Rebecca Yarros no se limitó a escribir solo un libro.

Dado el progreso significativo de la saga literaria hasta la fecha, y con la expectativa de que Rebecca Yarros mantenga el ritmo con sus futuros libros, se anunció en octubre de 2023 que Amazon MGM Studios había obtenido los derechos de la saga 'Empíreo' para su adaptación televisiva.

Outlier Society, la productora de Michael B. Jordan, también participa en el proyecto, junto con las figuras de Liz Raposo y Liz Pelletier en el ámbito de la producción. Y lo más destacado es que Rebecca Yarros misma fungirá como productora ejecutiva, lo que significa que además de escribir las novelas, estará supervisando activamente la adaptación del guion para la serie.

Dado que los dos primeros libros de la serie 'Empíreo' vieron la luz entre 2023 y 2024, aún es prematuro establecer una fecha de estreno para su adaptación en Amazon Prime Video. Considerando que no se han confirmado guionistas ni un director principal, es probable que la serie no haga su debut en pantalla antes de 2025 o 2026.

Hasta el momento, han sido lanzados dos libros pertenecientes a la serie 'Empíreo', titulados 'Alas de sangre' y 'Alas de hierro', sin embargo, la intención de Rebecca Yarros es expandir la serie a una pentalogía, es decir, un conjunto de cinco libros.

Para resumir, 'Alas de sangre' es una producción de fantasía altamente anticipada de Amazon Prime Video, la cual está programada para ser lanzada en algún momento entre 2025 y 2026, dependiendo del progreso de la producción. No se han compartido imágenes ni tráilers oficiales ya que la filmación aún no ha comenzado.