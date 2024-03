Prime Video: la comedia de Estados Unidos que va por el Oscar a mejor película

Recién estrenada en la plataforma de Prime Video, la película presenta una historia aguda que cuestiona abiertamente los círculos intelectuales y la utilización simbólica de los artistas afroamericanos. La trama sigue a Jeffrey Wright en el papel de Thelonious "Monk" Ellison, un académico y escritor que, harto de las críticas hacia sus obras reflexivas, vuelca su frustración en un nuevo libro titulado "My Pafology".

Prime Video: una historia que refleja estereotipos sobre la cultura

El texto de calidad inferior está repleto de estereotipos simplistas y sensacionalistas sobre la cultura y las tradiciones afroamericanas, en un intento de ridiculizar los estigmas. A pesar de esto, recibe una recepción entusiasta tanto de los críticos como del público, lo que le permite posicionarse como un éxito comercial y, además, recibir una oferta para su adaptación al cine.

"American Fiction" mantiene una puntuación de 94% en Rotten Tomatoes.

Una película que retrata el racismo moderno

La película dirigida y escrita por Cord Jefferson es una versión cinematográfica de la novela "Erasure" de Percival Everett, que ha cosechado numerosos galardones en esta temporada, destacándose con un premio Bafta al Mejor guion adaptado y cinco nominaciones a los Premios Oscar, entre ellas una nominación a Mejor actor para Wright.

La respuesta fue favorable debido a que elude los enfoques trágicos como la esclavitud, el trabajo doméstico o traumas violentos, optando por una reflexión más profunda sobre el racismo. Completando el elenco se encuentran Sterling K. Brown, Issa Rae, Erika Alexander, Adam Brody, Tracee Ellis Ross, Keith David, John Ortiz y Leslie Uggams.

El nombre de la obra se inspira en el renombrado poema "Let America Be America Again" de Langston Hughes, como mencionó Jefferson en una entrevista en el podcast Script Apart. Su contenido ha generado debates polarizados en Estados Unidos sobre la cultura de la cancelación y la hipocresía de los liberales.

Algunos críticos especializados han señalado que contiene mensajes que podrían considerarse "anti-woke" (término peyorativo utilizado para referirse a personas obsesionadas con la corrección política). Sin embargo, el autor original rechaza esta interpretación, considerando la producción como una manera de ampliar la diversidad de las narrativas de las minorías.

El proyecto fílmico dirigido y escrito por Cord Jefferson es una adaptación de la novela Erasure de Percival Everett.

Según Everett, la ficción representa una alternativa a la abundancia de libros centrados en narrativas oscuras y brutales sobre su comunidad. "Honestamente, nunca tuve un problema con esos textos", declaró en la misma entrevista, "el problema era que eso era lo único disponible". Por otro lado, Wright destacó que, aunque se trata de un comentario social, no debemos perder de vista que está imbuido de humor, por lo que las risas son parte integral de la experiencia.

“Estamos hablando de temas candentes, pero lo hacemos de una manera atractiva. No necesariamente nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio, nos reímos al respecto y permitimos que la audiencia tenga un “ríete también’”, le manifestó a The New York Times.

"American Fiction", nominada a Mejor Película en los Premios Oscar 2024, ya se encuentra disponible para ver en el repertorio de películas de Prime Video.