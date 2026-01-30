Tigre y Racing Club se encuentran en la fecha 3

Tigre recibe el próximo lunes 2 de febrero a Racing Club por la fecha 3 del Apertura, a partir de las 19:45 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Tigre recibe el próximo lunes 2 de febrero a Racing Club por la fecha 3 del Apertura, a partir de las 19:45 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna.
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Julio César Villagra.
En la jornada previa, Tigre igualó 1-1 el juego ante Belgrano.
Racing Club llega a este encuentro con una derrota ante Rosario Central por 1 a 2.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de diciembre, en Cuartos del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminaron igualando en 0.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.