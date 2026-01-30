viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 08:31
Liga Profesional

Tigre y Racing Club se encuentran en la fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de Tigre vs Racing Club. El duelo, a disputarse en el estadio Don José Dellagiovanna el lunes 2 de febrero, comenzará a las 19:45 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Tigre recibe el próximo lunes 2 de febrero a Racing Club por la fecha 3 del Apertura, a partir de las 19:45 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Racing Club

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Julio César Villagra.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

En la jornada previa, Tigre igualó 1-1 el juego ante Belgrano.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

Racing Club llega a este encuentro con una derrota ante Rosario Central por 1 a 2.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de diciembre, en Cuartos del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminaron igualando en 0.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs River Plate: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Aldosivi: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Barracas Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Gimnasia: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Argentinos Juniors: 7 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Banfield: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Boca Juniors: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Atlético Tucumán: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
Horario Tigre y Racing Club, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
  • Colombia y Perú: 17:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
  • Venezuela: 18:45 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

