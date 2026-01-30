Tigre y Racing Club se encuentran en la fecha 3

BsAs (DataFactory)

Tigre recibe el próximo lunes 2 de febrero a Racing Club por la fecha 3 del Apertura, a partir de las 19:45 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Racing Club Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Julio César Villagra.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura En la jornada previa, Tigre igualó 1-1 el juego ante Belgrano.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura Racing Club llega a este encuentro con una derrota ante Rosario Central por 1 a 2.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de diciembre, en Cuartos del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminaron igualando en 0.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs River Plate: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Aldosivi: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Barracas Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Gimnasia: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Argentinos Juniors: 7 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Banfield: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Boca Juniors: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlético Tucumán: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina) Horario Tigre y Racing Club, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas

Colombia y Perú: 17:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas

Venezuela: 18:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.