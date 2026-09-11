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11 de septiembre de 2026 - 11:36
Nueva York.

Torres Gemelas: Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden recuerdan a las víctimas

Familiares y referentes políticos se reunieron en la Zona Cero recordando a las 2.977 víctimas de los atentados del 11 S a las Torres Gemelas

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Familiares y referentes políticos se reunieron en la Zona Cero. El acto comenzó a las 8.46, la hora del primer impacto contra las Torres Gemelas.

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La ceremonia central comenzó a las 8.46, exactamente a la hora en la que el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center hace 25 años.

Alrededor de las grandes piscinas construidas en el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas, familiares volvieron a mostrar fotografías de sus seres queridos y a escuchar la lectura de los nombres de quienes murieron durante los ataques.

Participaron también el vicepresidente JD Vance, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; los exalcaldes Rudy Giuliani y Bill de Blasio; Hillary Clinton, Michelle Obama y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

25 años del atentado que dejó casi 3.000 muertos

Los ataques del 11 de septiembre dejaron 2.977 víctimas en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania.

Dos aviones fueron estrellados contra las Torres Gemelas, un tercero impactó contra el Pentágono y un cuarto cayó en Pensilvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.

Por primera vez, la ceremonia de este año incorporó un séptimo momento de silencio para recordar a las personas que murieron posteriormente por enfermedades relacionadas con la exposición al polvo y los residuos tóxicos del World Trade Center. Más de 600 bomberos de Nueva York fallecieron con los años por patologías vinculadas al 11-S.

El presidente Donald Trump no estuvo en la ceremonia de Nueva York. Eligió encabezar el homenaje realizado en el Pentágono, donde murieron 184 personas durante los ataques.

Como cada año, durante la noche se encenderán en Nueva York las dos columnas del Tribute in Light, que proyectan hacia el cielo la silueta simbólica de las Torres Gemelas. A un cuarto de siglo de los atentados, la conmemoración volvió a poner en el centro a las familias y a las víctimas de una jornada que modificó para siempre la seguridad, la política exterior y la vida cotidiana de Estados Unidos.

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