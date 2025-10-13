Tránsito a media calzada en la avenida Hipólito Yrigoyen: dónde y desde cuándo

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy , a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que por obras de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen se implementará restricción de circulación a media calzada .

Obra. Cortan el tránsito por la pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen: en qué zona

Será en el tramo comprendido entre las calles Junín y Rondeau, desde el martes 14 de octubre de 2025 y hasta la finalización de los trabajos. Durante la intervención, personal de Tránsito permanecerá apostado en la zona para ordenar la circulación y asistir a conductores y peatones.

Según detallaron, la medida busca garantizar la seguridad vial y permitir el normal desarrollo de las tareas previstas en la traza. Solicitan conducir con precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal de Tránsito. También recomiendan planificar los traslados con antelación ante posibles demoras en la franja afectada.

Pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Archivo) Pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Archivo)

Otros cambios en la avenida Hipólito Yrigoyen

También informaron que debido al avance de las obras de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen, a partir del miércoles 10 de septiembre se restableció el sentido de circulación habitual en dos importantes arterias de la ciudad.

En el caso del Puente Argañaraz, se retoma su sentido original, desde avenida 19 de Abril hacia Hipólito Yrigoyen. En la calle Marconi, se vuelve a la circulación habitual de esa vía, desde Hipólito Yrigoyen hacia José de la Iglesia.

Desde el municipio solicitaron a la ciudadanía prestar especial atención a la señalización y al personal apostado en la zona, con el objetivo de garantizar una circulación segura y ordenada durante este periodo de transición.