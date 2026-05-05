Un abogado explicó el pedido de prisión preventiva contra Manuel Adorni

El pedido de prisión preventiva en el caso Manuel Adorni abrió un nuevo capítulo judicial y político. En ese marco, el abogado Lucas Bianco (T 399 f604 CFALP) analizó en Canal 4 los fundamentos de la presentación y explicó por qué la doctrina Irurzun aparece como un punto central dentro del planteo.

Política. Adorni: "Que los funcionarios de un gobierno tengan custodia, es un tema de seguridad nacional"

Según señaló, el pedido “ es muy interesante ” porque menciona una doctrina creada por la Cámara Federal en el caso De Vido, conocida como doctrina Irurzun, por el juez que la impulsó. Esa interpretación judicial sostiene que, cuando una persona investigada fue o es funcionaria de alto rango y conserva poder o vínculos dentro del Estado, puede existir riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Bianco explicó que la prisión preventiva solo puede habilitarse en casos de peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio . En este caso, el eje del planteo estaría puesto en el segundo supuesto.

“La doctrina establece que la prisión preventiva puede dictarse contra exfuncionarios o funcionarios públicos si su poder residual o sus vínculos políticos y administrativos pueden entorpecer la investigación judicial, independientemente de la falta de sentencia firme”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el antecedente más fuerte es el caso de Julio De Vido. “En el caso De Vido prosperó. Ese fue el fallo que logró la detención de Julio De Vido en el marco de la causa”, recordó el abogado.

El contacto con un testigo, uno de los puntos centrales

Para Bianco, en el caso Adorni hay elementos que podrían sostener el pedido. “Acá tenemos serios riesgos de que haya un entorpecimiento probatorio. En este caso además se suma que quedó comprobado el contacto previo con un testigo antes de su declaración, ofreciéndole abogado”, indicó.

El abogado consideró que ese contacto debe leerse dentro del contexto de la investigación. “La lectura entre líneas es tratando de desviar la declaración, porque este favor sería a cambio de que declare en otro sentido”, planteó.

También calificó la maniobra como “burda” y sostuvo que el hecho de comunicarse por WhatsApp con un testigo antes de que declare puede ser un elemento relevante para la Justicia.

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“El argumento jurídico es muy bueno”

Consultado sobre si el pedido puede prosperar o si quedará en el plano político, Bianco sostuvo que la presentación tiene fundamentos jurídicos consistentes.

“El argumento jurídico es muy bueno. En este caso fue un contacto de WhatsApp directamente al testigo. Fue muy burda la maniobra de incluir al testigo, casi infantil”, afirmó.

Además, señaló que el planteo cobra mayor dimensión por tratarse de un funcionario con poder dentro del Estado. “Tranquilamente estamos hablando de un funcionario que tiene los servicios de inteligencia a su disposición y en ese sentido apunta la doctrina Irurzun para justificar la prisión preventiva mientras se investiga a funcionarios de alto rango”, explicó.

De todos modos, aclaró que la decisión no depende solo del pedido. “Hay que ver si la fiscalía acompaña y siempre el que decide es el tribunal, pero es muy sólido desde lo técnico el pedido”, remarcó.

Los plazos judiciales

Sobre los tiempos que podría tomar una resolución, Bianco fue cauto y sostuvo que es difícil establecer plazos concretos en este tipo de procesos.

“Los plazos en derecho para los abogados desgraciadamente son perentorios y no los cumplimos, pero para los jueces son ordenatorios debido a que están sobrecargados de trabajo, así que hablar de plazos para un juez es imposible en este país”, señaló.

La mirada política sobre el caso Adorni

Bianco también analizó el impacto político del caso y cuestionó que Adorni siga en funciones. “Sigo sorprendiéndome de que siga siendo funcionario. Es un pato criollo, no para”, expresó.

Luego agregó: “Vos no podés tomar contacto con un testigo que realizó una obra de 245.000 dólares para modificar tu pileta y ponerte una fuente un día antes de que vaya a declarar. La verdad que se suma escándalo tras escándalo”.

Desde su mirada, el sostenimiento político de Adorni podría responder a otros motivos. “La teoría clásica nos diría que si lo dejan a Adorni es como torcer el brazo y sería una primera derrota, y a partir de eso van a venir un montón de derrotas atrás. Por ese lado, no sería aconsejable soltarle la mano”, explicó.

Sin embargo, consideró que en este caso puede haber otro trasfondo. “A mí me parece que en este caso en particular hay un pacto de silencio. Él lo dijo públicamente: ‘Si a mí me sueltan la mano, me llevo a varios conmigo’. Me parece que viene por otro lado en este caso en particular”, concluyó.