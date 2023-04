Hernán Pellerano en Independiente (Archivo) Hernán Pellerano en Independiente (Archivo)

La iniciativa de Pellerano y Mancuello comenzó con la renuncia de Fabián Doman al cargo de presidente. Alarmados por la actualidad financiera y futbolística del “Rey de Copas”, crearon una vía de comunicación para colaborar, primero con la colecta de influencer Santiago Maratea, y luego con otras ideas.

La movida de Maratea busca aportes de dinero para levantar las millonarias deudas en dólares que la institución mantiene con entidades del exterior y con futbolistas que pasaron por la institución. "Si todo marcha bien, para el próximo domingo, antes del partido con Belgrano, de Córdoba, en Avellaneda, ya estaremos por la mitad de la colecta", aventuró Maratea.

El dinero recaudado no pasará por Independiente, sino que se volcará directamente a los respectivos acreedores, empezando por los tres futbolistas que pasaron por el club, el uruguayo Gastón Silva, el ecuatoriano Fernando Gaibor y el tucumano nacionalizado chileno Pablo Hernández. Gonzalo Verón quedará para cuando se resuelve el juicio en curso.

Pellerano en Independiente

Hernán Pellerano jugó en Independiente entre el 2015 y el 2017, en la época donde el entrenador era Arel Holan. “Ariel me dejaba muy de lado, si no era por el Profe Kohan que nos venía a dar ánimo… Yo me reuní con ellos y me fueron sinceros, que no iba a ser tenido en cuenta”, dijo luego de dejar el club. Pellerano disputó 43 partidos en Independiente y no convirtió goles.

Su llegada al Lobo

El defensor central nacido en Buenos Aires el 4 de junio de 1984, llegó a Gimnasia de Jujuy en noviembre del 2022 procedente de San Martín de Tucumán. Tiene 38 años y acordó su vínculo con la institución jujeña hasta fin de este año. Jugó los 10 partidos del equipo en la Primera Nacional, primero con Darío Franco como entrenador y ahora con Mario Gómez.

Hernán Pellerano en Gimnasia de Jujuy Hernán Pellerano en Gimnasia de Jujuy