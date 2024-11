Una leona recibió el premio a la mejor jugadora joven del mundo en Hockey

Un año después logró el sueño de toda jugadora: integrar el plantel mayor de Argentina, "Las Leonas", para jugar el torneo femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí, Las Leonas se colgaron el bronce y Díaz se convirtió en la medallista más joven de la historia del olimpismo argentino.

Un día inolvidable para la joven jugadora que con 18 años y 70 días, quebró la marca que tenía la legendaria tenista Gabriela Sabatini, que se había colgado la plata en el tenis femenino de Seúl 1988 con 18 años y 136 días.

Embed - París 2024: Gol de Zoe Díaz - Argentina vs Gran Bretaña

Las palabras de Zoe tras recibir el premio

"Fueron muchas emociones juntas, realmente lindas. No dejo de sorprenderme por todo lo que he vivido este año. Ha sido un balance super positivo, y me quedo con todas las experiencias compartidas, tanto en la selección como en mi club”, expresó emocionada.

“Dedico este logro a mi familia, que siempre ha estado ahí apoyándome, y a mi club, donde me formé y me ayudaron a crecer como jugadora y persona”, reflexionó la joven deportista nacida en Buenos Aires, quien ya lleva 14 partidos internacionales con Las Leonas y tiene una prometedora carrera por delante.