Unión vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Unión recibirá a Barracas Central, en el marco de la fecha 15 del Clausura, el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.

Así llegan Unión y Barracas Central Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión viene de vencer a Newell`s con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura Barracas Central viene de derrotar a Argentinos Juniors con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Barracas Central con un marcador de 2-1.

Fecha y rival de Unión en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Barracas Central en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Horario Unión y Barracas Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

