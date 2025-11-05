miércoles 05 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2025 - 10:27
Liga Profesional

Unión vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

La previa del choque de Unión ante Barracas Central, a disputarse en el estadio de la Avenida el sábado 8 de noviembre desde las 21:30 (hora Argentina).

Unión vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Unión recibirá a Barracas Central, en el marco de la fecha 15 del Clausura, el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida.

Lee además
racing club vs defensa y justicia: previa, horario y como llegan para la fecha 15 del clausura

Racing Club vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
san martin (sj) vs lanus: previa, horario y como llegan para la fecha 15 del clausura

San Martín (SJ) vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Así llegan Unión y Barracas Central

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión viene de vencer a Newell`s con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central viene de derrotar a Argentinos Juniors con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Barracas Central con un marcador de 2-1.


Fecha y rival de Unión en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Barracas Central en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión y Barracas Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Racing Club vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

San Martín (SJ) vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Talleres vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Por la fecha 15 se enfrentarán Rosario Central y San Lorenzo

Huracán vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Lo que se lee ahora
Walter Otta - Entrenador Morón
Reducido.

El duro mensaje del entrenador de Morón en la previa del partido contra Deportivo Madryn

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Podría haber actividad electríca en las siguientes jornadas. video
Tiempo.

Prepará el paraguas: pronostican lluvias para varios días en Jujuy

El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.
Política.

Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel video
Video.

Quién es Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Loteo Bárcena:rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar 
Operativo.

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre
ANSES.

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel