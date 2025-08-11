Universitario vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Universitario y Palmeiras juegan por la llave 4 de la Copa Libertadores el jueves 14 de agosto. El partido será desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Monumental de la U.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2021, y terminó con un marcador 6-0 a favor de Palmeiras.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Facundo Tello Figueroa.
