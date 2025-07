Vacaciones activas en Jujuy: llegan los torneos deportivos y cultura gamer a Alto Comedero

Durante cinco jornadas, el espacio se convertirá en un punto de encuentro para jóvenes, familias y fanáticos del gaming, con más de diez competencias de videojuegos en PC, consolas y celulares . Títulos como Free Fire, League of Legends, Fortnite, FC 25, Clash Royale, Street Fighter VI y Mortal Kombat 11, entre otros, serán parte de las competencias oficiales. Además, se disputarán las finales de la Liga Provincial de Deportes Electrónicos, con la presencia de los mejores jugadores de Jujuy.

El evento contará nuevamente con el Colectivo Eléctrico Gamer , una unidad móvil equipada con simuladores, estaciones de juego y consolas de última generación, que funcionará como epicentro del Arena Mixta. Habrá también espacios de juego libre, consolas retro, simuladores, estaciones de Just Dance y arcades clásicos abiertos a todo público, sin necesidad de competir.

Deporte tradicional, gamer y charlas saludables

El deporte tradicional también dirá presente con torneos de triples, penales, fútbol tenis, básquet y fútbol 3x3, y una original carrera de relevos con joysticks, pensada para promover el juego en equipo, el movimiento y la inclusión.

Uno de los aportes más innovadores será el ciclo de charlas sobre alimentación saludable, práctica deportiva y un espacio específico destinado a madres, padres y tutores, para ofrecer herramientas que acompañen a niñas, niños y adolescentes en su vínculo con el deporte y los videojuegos.

Esta propuesta forma parte del programa Desafío Jujuy, que ya tuvo exitosas ediciones anteriores: una en San Salvador de Jujuy, con alta participación en el centro de la ciudad, y otra en el norte provincial, donde se trabajó con jóvenes de comunidades alejadas, fortaleciendo el acceso a experiencias tecnológicas y recreativas.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Deportes incorpora de manera oficial a los eSports en su calendario de actividades institucionales, ampliando derechos y visibilizando nuevas formas de participación juvenil y comunitaria.

Inscripciones abiertas online: https://beacons.ai/desafiojujuy

Desafio Gamer: control de las familias Desafio Gamer: control de las familias

Controles sobre la comunidad digital

Uno de los principales inconvenientes que ven las familias a la hora de tener niños conectados con consolas de videojuegos es la seguridad, frente a esto, Luis comentaba, “nosotros tenemos reglas claras de no insulto, no agresión. Donde se explicar algunas prácticas de “jugar bien”; esto de que sea cierta cantidad de horas y de que a mayor cantidad de horas no da mejor rendimiento. Esto tiene que ir acompañado de ejercicio físico, con buena alimentación y descanso” finalizaba el creador de este espacio que crece día a día en Jujuy