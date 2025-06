Impresionante convocatoria en el Desafío Gamer: enterate dónde será el próximo

Para ser parte de esto no hay barreras, “la verdad que la única condición que siempre ponemos es que lo disfruten y la pasen bien no hay ninguna condición. Las inscripciones son siempre gratuitas” comentaba el creador de esta movida en Jujuy, donde a la vez comentaba la instancia competitiva y el acompañamiento de empresas para poder otorgar premios a quienes forman parte de esto. “Los premios tratamos de conseguirlos de nuestros sponsors y de quienes organizan junto a nosotros, en este caso nos acompañó la municipalidad de San Salvador de Jujuy, el gobierno de la provincia, la gente de la Generación; la verdad que se hizo un espacio donde nos unimos todos, pero para ellos: para los chicos, para los jóvenes para la familia jujeña, para que la pasen bien”

Desafio Gamer: control de las familias Desafio Gamer: control de las familias

Controles sobre la comunidad digital

Uno de los principales inconvenientes que ven las familias a la hora de tener niños conectados con consolas de videojuegos es la seguridad, frente a esto, Luis comentaba, “nosotros tenemos reglas claras de no insulto, no agresión. Donde se explicar algunas prácticas de “jugar bien”; esto de que sea cierta cantidad de horas y de que a mayor cantidad de horas no da mejor rendimiento. Esto tiene que ir acompañado de ejercicio físico, con buena alimentación y descanso” finalizaba el creador de este espacio que crece día a día en Jujuy