Vélez vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Boca Juniors y Vélez se enfrentarán en el el Fortín el próximo domingo 8 de febrero desde las 22:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del Apertura.

Así llegan Vélez y Boca Juniors La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez igualó 1-1 frente a Independiente.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura Boca Juniors viene de un triunfo 2 a 0 frente a Newell`s. En los 2 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 2 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Boca Juniors se llevó la victoria por 1 a 0. Nazareno Arasa fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Defensa y Justicia: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs River Plate: 22 de febrero - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Dep. Riestra: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Estudiantes: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Newell`s: 6 de marzo - 19:45 (hora Argentina) Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Platense: 15 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Racing Club: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Gimnasia (Mendoza): 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lanús: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina) Horario Vélez y Boca Juniors, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

