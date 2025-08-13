Vélez vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

El juego entre Vélez e Independiente se disputará el próximo sábado 16 de agosto por la fecha 5 del Clausura, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el el Fortín.
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Vélez busca levantarse de su derrota ante San Lorenzo en el Pedro Bidegain. En los duelos recientes, ha ganado 1 y empatado 2, con 2 goles marcados y con 2 en su arco.
El anterior partido disputado entre Independiente finalizó en empate por 0-0 ante River Plate. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 3 goles y le han marcado 5.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 4 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente lo ganó por 3 a 0.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer.
