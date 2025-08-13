Vélez vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Vélez e Independiente se disputará el próximo sábado 16 de agosto por la fecha 5 del Clausura, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el el Fortín.

Así llegan Vélez y Independiente Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez busca levantarse de su derrota ante San Lorenzo en el Pedro Bidegain. En los duelos recientes, ha ganado 1 y empatado 2, con 2 goles marcados y con 2 en su arco.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura El anterior partido disputado entre Independiente finalizó en empate por 0-0 ante River Plate. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 3 goles y le han marcado 5.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 4 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente lo ganó por 3 a 0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Godoy Cruz: 25 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Platense: 24 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Horario Vélez e Independiente, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.