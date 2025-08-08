viernes 08 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de agosto de 2025 - 09:40
Tiempo.

Vuelven las bajas temperaturas a Jujuy: hasta cuándo tendremos frío

Junto con las lloviznas, llegan nuevamente las bajas temperaturas a Jujuy. Te contamos cómo va a estar el tiempo este fin de semana y los próximos días.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Vuelven las bajas temperaturas a Jujuy: hasta cuándo tendremos frío

Vuelven las bajas temperaturas a Jujuy: hasta cuándo tendremos frío

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que Jujuy tendrá un fin de semana con bajas temperaturas antes de que comience un marcado ascenso térmico la próxima semana. Este viernes 8 de agosto se presenta con una mínima de 7°C y una máxima de 11°C, acompañado de lluvias aisladas y lloviznas.

Lee además
clima en jujuy: avanza un frente frio
SMN.

Clima en Jujuy: avanza un frente frío
alerta amarilla por frio extremo en jujuy
Atención.

Alerta amarilla por frío extremo en Jujuy

frio persona abrigada.jpg

Sábado: la mínima más baja de la semana

Para este sábado 9 de agosto se espera una mínima de apenas 1°C, lo que convertirá a la jornada en la más fría del pronóstico extendido. La máxima, sin embargo, ascenderá hasta los 18°C, marcando un contraste notable entre la mañana y la tarde.

Domingo fresco pero en recuperación

El domingo las temperaturas comenzarán a repuntar levemente: la mínima será de 3°C y la máxima alcanzará los 20°C. Aun así, las primeras horas del día seguirán siendo frías, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre en la mañana.

Desde el lunes, máximas de hasta 23°C

A partir del lunes 11, el clima se tornará más templado. Las mínimas se ubicarán entre los 8°C y 15°C, y las máximas llegarán a 23°C entre el lunes y el miércoles. El jueves se espera una leve baja, con una máxima de 22°C.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Clima en Jujuy: avanza un frente frío

Alerta amarilla por frío extremo en Jujuy

El SMN anuncia el ingreso de una masa de aire frío y posibles lluvias: desde cuándo

Jujuy pasará del frío a casi 30°C: cuándo y cómo seguirá el tiempo

Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: detalles del Finde Estudiantil 2025

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

La versión tradicional de carne combina una mezcla de salsa boloñesa con capas de pasta, salsa bechamel y queso.
Cocina.

Paso a paso, la mejor receta para hacer lasaña rápido y fácil

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Presunto asesino serial de Jujuy: La madre del menor sabía que Matías Jurado era violento
Alto Comedero.

Presunto asesino serial de Jujuy: "La madre del menor sabía que Matías Jurado era violento"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel