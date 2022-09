Wanda Nara estaría viviendo un romance con un jugador de Boca. 

Wanda Nara confirmó por redes sociales su separación de Mauro Icardi y, en Buenos Aires, metió una salida con amigos. La empresaria no solo fue a bailar al boliche Afrika, sino que fue vista con un jugador de fútbol.

Si bien Icardi aseguró que no había separación, Wanda Nara se encargó en su cuenta de Instagram de dar su versión de la historia, que claramente contradice al jugador del Galatasaray turco. Así, pasó la noche del miércoles a pleno baile y tragos con amigas, donde vieron el show de Pibes Chorros.

En el programa LAM, la periodista Pía Shaw confirmó que a Wanda se la vio en Afrika muy cerca de Martín Payero y aseguró que “Wanda fue a un boliche muy conocido, llamó la atención que estaba el jugador de Boca Martín Payero. Se los vio charlando, nada más, pero esto suma”.

En ese momento, Yanina Latorre comentó que “hace un mes tengo un señor, que no lo conozco, que me quiere vender una información que yo no voy a pagar y es sobre Wanda, dice que sale con un jugador”.

Relajada Wanda Nara disfrutó de la noche porteña. Twitter

Estefanía Berardi, otra de las panelistas de LAM, manifestó que “me llegó lo mismo. ¿Te acordás que te conté y vos me dijiste 'a mí también'? Me dijo 'club argentino', que 'Wanda estaría con alguien'", dejando entrever que la ex pareja de Icardi ya tendría un romance con otro jugador de fútbol, esta vez de la Liga Profesional”.

Desde el entorno de Nara desmienten la información sobre un supuesto romance con el mediocampista de Boca y afirman que solo coincidieron en el lugar. El volante Xeneize estaba en el boliche con su amigo Facundo Castillón, ex jugador de Godoy Cruz de Mendoza.

Quién es Martín Payero, el futbolista que lo vincula con Wanda Nara

El joven atacante del Xeneize nació un 11 de septiembre de 1998 en Pascanas, provincia de Córdoba y debutó casi 20 años después en Primera División. Su presentación oficial fue en Banfield, tuvo un breve paso por Talleres (cedido) y volvió al Taladro.

En 2021, el Middlesbrough de la liga inglesa lo compró por ocho millones de dólares y en junio arribó a Boca Juniors a préstamo. Un momento clave en la carrera del futbolista fue la lesión que sufrió jugando para el conjunto británico. La misma lo condicionó, tuvo muy poca continuidad y finalmente regresó a Argentina.

Con escasos minutos a principio del 2022, volvió para tener ritmo y reinsertarse como jugador. Mientras tanto, el conjunto inglés quedó un escalón por debajo de la línea de los Playoffs por el tercer ascenso a la Premier League y el mediocampista resultó declarado prescindible en el mercado.

Luego de dos semanas de negociaciones con Boca, llegaron a un acuerdo para que lo cedan por un año y medio sin cargo, con una opción de compra. A lo largo de su carrera, Payero disputó un total de 87 partidos entre los cuatro equipos en los que jugó. El volante convirtió 4 goles y brindó 13 asistencias.