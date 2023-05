Julio Chávez llega a Jujuy con la obra "Yo soy mi propia mujer" Julio Chávez llega a Jujuy con la obra “Yo soy mi propia mujer”

La multipremiada obra, que ya fue furor en la meca del teatro argentino en la Calle Corrientes de Buenos Aires, tiene una apuesta única e incomparable. La obra escrita por Doug Wright en una versión de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, tiene a Julio Chávez en el rol protagónico.

La obra

La historia está basada en la vida de Charlotte Von Mahlsdorf, nacida en Berlín del este, un personaje que desde muy pequeña se sentía atraída por la ropa de niña y se autopercibía como tal. Luego de un violento suceso familiar, terminó condenada en la prisión de jóvenes.

Tras ser liberada, fue conocida por coleccionar y vender relojes, fonógrafos y muebles antiguos de la época de Wilhelm II. Von Mahlsdorf se mostraba abiertamente travestida, pero pudo sobrevivir del régimen nazi y posteriormente al comunismo.

Von Mahlsdorf creó un museo en Berlín, que aún hoy sigue abierto, donde salvaguardó los objetos de arte y el mobiliario que rescató de los embates de la segunda guerra mundial. Por este aporte al patrimonio cultural germano fue distinguida con la Orden Alemana del mérito luego de la caída del muro. Sus años finales fueron muy controvertidos debido a las acusaciones de complicidad con los Stasi (policía secreta alemana) a la cual se cree fue obligada a colaborar.

Explorando el conflicto sobre los sentimientos de Charlotte, Doug Wright produjo un dinámico y profundo trabajo que resultó un vívido retrato de la Alemania en la segunda parte del siglo XX, moralmente compleja. “‘Yo soy mi propia mujer” bebe de varias fuentes; transcripciones de mis entrevistas con el sujeto; Charlotte von Mahlsdorf, que abarcan desde nuestro primer encuentro en agosto de 1992 hasta enero de 1994; cartas que intercambiamos hasta su muerte en el 2002, artículos publicados en diarios sobre su vida; archivos de los Stasi y míos personales”, señala respecto a la obra, Wright, su creador.

Historia de “Yo Soy mi Propia Mujer”

Se estrenó Off-Broadway en 2003 en el Teatro Playwrights Horizons y posteriormente en Broadway, desarrollada por el Tectonic Theater Project y recibiendo los premios Tony, Drama Desk, Pulitzer, Drama League, Lucille Lortel a la Mejor Obra de 2004; transformándose posteriormente en una de las obras más producidas y presentadas en todo el mundo.

En Argentina se estrenó por primera vez en 2007 en el Multiteatro y tuvo una segunda temporada en 2016 en el Paseo La Plaza, protagonizada por Julio Chávez y dirigida por Agustín Alezzo. Fue premiada con varios galardones prestigiosos.

Perfil de Doug Wright

Doug Wright ganó el premio Obie, por su obra Quills; de la cual hizo una adaptación que marcó su debut en el cine. El film fue elegido la mejor película por el National Board of Review y nominada para tres premios de la Academia. Su guión fue nominado para el Golden Globe Award.

Otros títulos suyos son: The Stonewater Rapture, Interrogating the Nude, Buzzsaw Berkeley y Unwrap Your Candy. Un nuevo Premio Obie le fue dado por "Yo soy mi propia mujer", galardonada con los siguientes premios: Tony 2004 mejor drama, Tony 2004 mejor actuación, Pulitzer 2004 mejor drama, Labdan Literary Award 2005 mejor obra.

Elogios de la prensa especializada

“No es solamente una obra recomendable. Es dejarse atrapar por una historia que lleva a transitar varios estados: de hecho se pasa de la sonrisa a la lágrima sin aviso en más de una escena, sin moverse de la butaca”, dijo Silvina Lamazares de Clarín.

“La exquisita historia de vida del personaje central Charlotte von Mahlsdorf, la maestría incuestionable del director Agustín Alezzo, y la sublime clase de actuación teatral ofrecida por un actor fuera de serie: Julio Chávez. Con un intérprete de semejante calibre, no hace falta nadie más sobre el escenario; de hecho, no lo hay”, aseguró Karen Bennet de Página 12.

Mientras uno de los diarios más reconocidos del mundo, El País, afirmó que “Chávez atravesó con mucha fuerza todo el espectáculo, pasando con rapidez y naturalidad de un rol al otro, hecho que demanda dos registros bien distintos de actuación”.

Para Susana Freire de La Nación, “la gran tarea queda reservada a Julio Chávez, que sostiene con un arduo y solitario trabajo el peso de interpretar a los dos personajes de forma sucesiva que se distinguen corporalmente y vocalmente”.

“El director Agustín Alezzo, sabio conocedor de almas, buscó intensificar los climas, despojar al máximo el escenario, recurrir a pequeñas maquetas de objetos antiguos. Un gran actor nunca deja de sorprender. Es como un mago con sus trucos. Esta vez Julio Chávez eligió el desafío de ser él/ella/ él”, subrayó Ana Seoane de Perfil.