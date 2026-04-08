Abrió la inscripción para los Vouchers educativos 2026: requisitos y cómo anotarse

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, lanzó la tercera edición del Programa de Vouchers Educativos 2026. Esta se trata de una ayuda económica mensual destinada a aquellas familias que inscriben a sus hijos en colegios privados con fuerte subsidio estatal .

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El apoyo tiene como objetivo facilitar el pago de las cuotas de alumnos de hasta 18 años que asistan a los niveles inicial, primario y secundario en establecimientos donde el aporte estatal supere el 75% . La inscripción comenzó este miércoles, tras la publicación de la Resolución 205/2026 en el Boletín Oficial.

Para acceder a los beneficios del programa, los solicitantes deben cumplir con estas condiciones:

Los vouchers educativos son sumas de dinero que cubren parte de las cuotas escolares.

La verificación socioeconómica se efectúa de manera mensual mediante ANSES. Asimismo, se controla la regularidad del estudiante en dos instancias a lo largo del año y se realiza un tercer control al cierre del ciclo lectivo .

Precaución: No se pueden acumular dos cuotas impagas de manera consecutiva, ya que esto provoca una suspensión temporal con pago retroactivo, y tres cuotas sin abonar resultan en la cancelación definitiva del beneficio.

Documentación y datos necesarios

Antes de comenzar el procedimiento, asegurate de contar con los siguientes datos:

DNI y número de CUIL de los menores a cargo .

y número de de los . Nombre completo y dirección exacta de la institución educativa .

y de la . CBU actualizado en Mi ANSES .

en . Estar registrado en Mi Argentina (obligatorio).

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Cómo inscribirse a los vouchers educativos 2026: paso a paso

El procedimiento se realiza completamente en línea, sin costo y debe ser gestionado por uno de los responsables legales del menor (madre, padre o tutor). No se requiere intermediario ni gestor.

Entrá a Mi Argentina y creá tu cuenta o iniciá sesión con tus datos.

y creá tu cuenta o iniciá sesión con tus datos. Ingresá al sitio oficial del programa: voucherseducativos.educacion.gob.ar

Completá el formulario con tu información personal, la del menor o los menores y los datos del establecimiento educativo.

Revisá cuidadosamente todos los datos y enviá la solicitud.

Al finalizar, el estado de tu postulación se podrá consultar directamente en la misma plataforma.

Los Vouchers Educativos son una ayuda económica destinada a familias con hijos en colegios privados.

Período de inscripción: El registro está disponible desde abril de 2026. Se aconseja verificar la fecha exacta de cierre en la página oficial, dado que en convocatorias previas los plazos fueron acotados.

El aporte económico se deposita de manera mensual y, conforme a experiencias anteriores, suele mantenerse vigente hasta el mes de diciembre.

Vouchers Educativos 2026.

¿Dónde consultar más información?

Sitio oficial de inscripción: voucherseducativos.educacion.gob.ar

voucherseducativos.educacion.gob.ar Plataforma Mi Argentina: argentina.gob.ar/miargentina

argentina.gob.ar/miargentina Mi ANSES para actualizar CBU: anses.gob.ar

La iniciativa puede combinarse con otros beneficios estatales y tiene como objetivo asegurar que numerosos alumnos puedan mantener su educación pese a las dificultades económicas actuales.