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30 de marzo de 2026 - 15:54
Acontecimientos.

Luna Rosa de abril: ¿cuándo y cómo verla desde Argentina?

Llega la Luna Rosa de abril. Te contamos cuándo verla y qué significa este fenómeno astronómico que despierta curiosidad.

Por  Judith Girón
La Luna Rosa en abril: más que un fenómeno astronómico
La Luna Rosa en abril: más que un fenómeno astronómico

La luna llena podrá observarse en toda la Argentina durante la noche del miércoles 1 de abril, alcanzando su punto máximo de iluminación a las 23:12. En ese momento, el satélite natural se verá completamente redondo y brillante, aunque también podrá apreciarse con gran intensidad en las noches previas y posteriores .

A pesar de su nombre, la Luna Rosa no adquiere ese color en el cielo. En nuestro país, su tonalidad se mantiene blanca, aunque puede presentar matices anaranjados cuando se encuentra cerca del horizonte. El origen del término responde a antiguas tradiciones y a fenómenos naturales asociados a esta época del año.

Cuándo ver la Luna Rosa en Argentina:

  • Fecha principal: miércoles 1 de abril
  • Hora de mayor iluminación: 23:12
  • Visibilidad: en todo el país (con cielo despejado)
  • Noches recomendadas: también podrá verse el 31 de marzo y el 2 de abril
  • Mejor observación: en lugares alejados de luces artificiales
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Luna Rosa de abril, claves para verla en Argentina

Luna Rosa de abril, claves para verla en Argentina

Una de las particularidades de este evento es que no requiere de equipamiento especial para su observación. Especialistas recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, como zonas rurales o espacios elevados, para disfrutar de una vista más clara. Incluso, con un celular en modo nocturno, es posible capturar imágenes del fenómeno.

La Luna Rosa: más que un fenómeno astronómico

Más allá de lo científico, la Luna Rosa está cargada de simbolismo. Según distintas interpretaciones, se vincula con ciclos de transformación, renovación y nuevos comienzos. En muchas culturas, esta luna coincide con el período de Pascua y representa el renacer de la naturaleza tras el invierno .

Las fases lunares, explican los especialistas, reflejan procesos que van desde el inicio hasta el cierre de ciclos, y este plenilunio en particular suele asociarse con momentos de mayor sensibilidad emocional. “Es una etapa en la que muchas personas sienten la necesidad de cerrar etapas y abrirse a nuevos proyectos”, sostienen quienes estudian estas tradiciones .

Ya sea desde una mirada científica o espiritual, la Luna Rosa invita a detenerse, mirar el cielo y conectar con un fenómeno que, año tras año, vuelve a despertar asombro. En abril, el espectáculo estará al alcance de todos: solo hará falta un cielo despejado y unos minutos para observarla.

Rituales y significado de la Luna Rosa

En distintas tradiciones espirituales, esta luna llena también está asociada a prácticas de renovación personal. Se la considera un momento ideal para hacer una “limpieza” emocional, soltar lo que ya no sirve y cerrar etapas.

Según especialistas, durante este período muchas personas optan por rituales como el ayuno, la introspección o pequeños actos simbólicos que ayudan a dejar atrás lo viejo y prepararse para una nueva etapa.

Además, se destaca como un momento propicio para conectarse con los objetivos personales, iniciar nuevos proyectos y reafirmar compromisos, en sintonía con la idea de transformación y renacimiento que representa este ciclo lunar.

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