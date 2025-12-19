Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo

Se aproxima el eclipse solar más largo del siglo: en qué lugares podrá verse (Foto: Adobe Stock).

El cielo se está preparando para un gran espectáculo, será recién el 2 de agosto de 2027 cuando llegue un eclipse solar total que se perfila como el más destacado del siglo por un motivo clave: la fase de totalidad (cuando la Luna tapa por completo al Sol) se extenderá por más de seis minutos, algo muy poco frecuente.

Según cálculos astronómicos, el máximo se ubicará en Egipto, cerca de Luxor, donde la oscuridad total alcanzará alrededor de 6 minutos y 22–23 segundos (dependiendo de la fuente de cálculo).

Dónde se verá la totalidad La franja donde el eclipse será total atravesará el estrecho de Gibraltar y seguirá por el norte de África (zonas de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto). Luego avanzará hacia el mar Rojo y pasará por regiones de Arabia Saudita, Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de terminar en el océano Índico.

En buena parte del resto de Europa, África y Asia occidental el fenómeno se verá como eclipse parcial (el Sol queda “mordido”, pero no llega a oscurecerse por completo).

image ¿Se podrá ver desde Argentina? No. Para nuestro país, el eclipse del 2 de agosto de 2027 no será observable: la zona de visibilidad quedará fuera del continente sudamericano. Por qué será tan largo y cómo mirarlo sin riesgos La duración extraordinaria se explica por una combinación de geometría: la trayectoria de la sombra y la posición relativa de la Luna permiten que, en el mejor punto de observación, el “apagón” se estire mucho más de lo habitual (la mayoría de los eclipses totales dura 2 a 3 minutos). Y un recordatorio clave: nunca se debe mirar al Sol directamente durante las fases parciales. Para observarlo hacen falta lentes certificados para eclipse o métodos indirectos (como proyección). Solo durante la totalidad (si estás en la franja total) es seguro a simple vista por un momento.

