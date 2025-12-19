viernes 19 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de diciembre de 2025 - 16:21
Sociedad.

Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo

El 2 de agosto de 2027 habrá un eclipse solar total excepcional; la totalidad alcanzará más de 6 minutos y el mejor punto será cerca de Luxor.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Se aproxima el eclipse solar más largo del siglo: en qué lugares podrá verse (Foto: Adobe Stock).

Se aproxima el eclipse solar más largo del siglo: en qué lugares podrá verse (Foto: Adobe Stock).

image
Lee además
Nueva caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios en internet.
Tecnología.

Cloudflare tuvo otra caída a nivel global y miles de sitios fueron afectados: "Error 502"
Antofagasta, Chile.
Escapadas.

Las playas paradisíacas de Chile que son ideales para el verano 2026

Según cálculos astronómicos, el máximo se ubicará en Egipto, cerca de Luxor, donde la oscuridad total alcanzará alrededor de 6 minutos y 22–23 segundos (dependiendo de la fuente de cálculo).

Dónde se verá la totalidad

La franja donde el eclipse será total atravesará el estrecho de Gibraltar y seguirá por el norte de África (zonas de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto). Luego avanzará hacia el mar Rojo y pasará por regiones de Arabia Saudita, Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de terminar en el océano Índico.

En buena parte del resto de Europa, África y Asia occidental el fenómeno se verá como eclipse parcial (el Sol queda “mordido”, pero no llega a oscurecerse por completo).

image

¿Se podrá ver desde Argentina?

No. Para nuestro país, el eclipse del 2 de agosto de 2027 no será observable: la zona de visibilidad quedará fuera del continente sudamericano.

Por qué será tan largo y cómo mirarlo sin riesgos

La duración extraordinaria se explica por una combinación de geometría: la trayectoria de la sombra y la posición relativa de la Luna permiten que, en el mejor punto de observación, el “apagón” se estire mucho más de lo habitual (la mayoría de los eclipses totales dura 2 a 3 minutos).

Y un recordatorio clave: nunca se debe mirar al Sol directamente durante las fases parciales. Para observarlo hacen falta lentes certificados para eclipse o métodos indirectos (como proyección). Solo durante la totalidad (si estás en la franja total) es seguro a simple vista por un momento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cloudflare tuvo otra caída a nivel global y miles de sitios fueron afectados: "Error 502"

Las playas paradisíacas de Chile que son ideales para el verano 2026

Pareja totalmente alcoholizada genera caos en un restaurante y el video es furor en redes

Luiz Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, se ofrecieron a mediar entre Donald Trump y Nicolás Maduro

El Vaticano confirmó que el empresario argentino Enrique Shaw será beatificado

Lo que se lee ahora
Nueva caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios en internet.
Tecnología.

Cloudflare tuvo otra caída a nivel global y miles de sitios fueron afectados: "Error 502"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Jujeños del año 2025.
Los nominados.

Todo Jujuy elige al Jujeño del Año 2025 y ya podés votar

INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC. video
Atención.

Sino Motors inauguró su concesionaria oficial BAIC en Jujuy con modelos innovadores

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia
Pronóstico.

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

Una pareja alcoholizada intentó ingresar a un restaurante en San Francisco, pero todo se descontroló. video
Mundo.

Pareja totalmente alcoholizada genera caos en un restaurante y el video es furor en redes

Imagen ilustrativa generada con IA
Judiciales.

Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel