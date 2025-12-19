Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo

Según cálculos astronómicos, el máximo se ubicará en Egipto, cerca de Luxor, donde la oscuridad total alcanzará alrededor de 6 minutos y 22–23 segundos (dependiendo de la fuente de cálculo).
Dónde se verá la totalidad
La franja donde el eclipse será total atravesará el estrecho de Gibraltar y seguirá por el norte de África (zonas de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto). Luego avanzará hacia el mar Rojo y pasará por regiones de Arabia Saudita, Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de terminar en el océano Índico.
En buena parte del resto de Europa, África y Asia occidental el fenómeno se verá como eclipse parcial (el Sol queda “mordido”, pero no llega a oscurecerse por completo).
¿Se podrá ver desde Argentina?
No. Para nuestro país, el eclipse del 2 de agosto de 2027 no será observable: la zona de visibilidad quedará fuera del continente sudamericano.
Por qué será tan largo y cómo mirarlo sin riesgos
La duración extraordinaria se explica por una combinación de geometría: la trayectoria de la sombra y la posición relativa de la Luna permiten que, en el mejor punto de observación, el “apagón” se estire mucho más de lo habitual (la mayoría de los eclipses totales dura 2 a 3 minutos).
Y un recordatorio clave: nunca se debe mirar al Sol directamente durante las fases parciales. Para observarlo hacen falta lentes certificados para eclipse o métodos indirectos (como proyección). Solo durante la totalidad (si estás en la franja total) es seguro a simple vista por un momento.