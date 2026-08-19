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19 de agosto de 2026 - 10:14
Política.

Agostini defendió el orden fiscal de Jujuy y aseguró que las cuentas públicas son transparentes

La diputada respondió a Kevin Ballesty y afirmó que la Provincia publica mensualmente el stock y la evolución de sus obligaciones financieras.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Tenemos la obligación de publicar todos los meses el stock de deuda y cómo va evolucionando mes a mes”, señaló Agostini. Además, sostuvo: “Está todo publicado, por lo tanto no se puede decir que hay alguna cuestión de falta de información de los números”.

La legisladora indicó que en el apartado de la Dirección Provincial de Crédito Público pueden consultarse los perfiles de deuda y los pagos correspondientes a capital e intereses.

Según los datos presentados por Agostini, entre 2023 y 2026 la deuda acumulada disminuyó un 25,7% en términos de pagos efectuados, mientras que entre 2024 y 2025 se registró una baja del 9,1%. También se refirió a las obligaciones vinculadas con proyectos de infraestructura. De acuerdo con las cifras expuestas, el crédito con el Eximbank relacionado con Cauchari se redujo un 21% entre 2023 y 2025, mientras que la serie correspondiente al Bono Verde registró una disminución del 57,1%.

Por otra parte, indicó que el pasivo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) bajó un 19% y que la deuda con BBVA Banco Hong Kong, vinculada al proyecto de cámaras de seguridad ZTE, se redujo un 66%.

Todo eso lo encuentran en la página de Hacienda. Cada ciudadano y legislador puede verificar cómo la provincia baja sus pasivos mes a mes”, concluyó Agostini.

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