El limón jujeño gana terreno: Jujuy se destaca entre las principales zonas abastecedoras

La producción de limón de Jujuy volvió a ganar protagonismo durante el último mes , en plena temporada de uno de los cítricos con mayor presencia en el mercado argentino. Un informe nacional ubicó a la provincia entre las principales zonas abastecedoras y destacó la calidad de la fruta proveniente del NOA.

Los datos corresponden al Monitoreo Federal de julio de 2026 del Mercado Central de Buenos Aires , que analiza el comportamiento de las principales frutas y hortalizas, sus precios, volúmenes, zonas de procedencia y evolución del comercio exterior. En el apartado dedicado a los productos destacados de julio, el relevamiento señala que el limón tuvo una buena participación en la oferta y ubica a Tucumán y Jujuy como las principales zonas abastecedoras del NOA .

Además de la cantidad disponible, el informe hace una diferenciación respecto de las características de la fruta que llegó al mercado. Los limones procedentes de Jujuy y Tucumán presentaron buena calidad y presentación , mientras que la oferta proveniente del Litoral registró una calidad menor y se posicionó como una alternativa más económica.

La presencia jujeña también aparece reflejada al analizar específicamente el comportamiento de los cítricos. Durante julio hubo una oferta abundante de limón , conformada por partidas provenientes de Jujuy, Tucumán y el Litoral. La disponibilidad de distintas calidades terminó generando un abaratamiento del precio promedio.

De esta manera, la producción del norte argentino tuvo un papel importante en el abastecimiento durante un período caracterizado por una fuerte presencia de cítricos.

Qué pasó con el precio del limón

La mayor disponibilidad se reflejó también en las cotizaciones mayoristas. Entre junio y julio, el precio promedio del limón pasó de $580,16 a $571,99 por kilo, lo que representó una baja mensual del 1,41%.

El comportamiento está relacionado con la estacionalidad. Según el informe, los cítricos se encontraban en plena temporada, por lo que mantuvieron valores considerados populares y con tendencia a la baja. Sin embargo, al ampliar la comparación a un año, el escenario cambia. En julio de 2025, el limón tenía un precio mayorista promedio de $500 por kilo, mientras que en julio de 2026 alcanzó aproximadamente los $572, una variación interanual del 14,38%.

Las exportaciones de limón también crecieron

El buen momento del producto también aparece en las estadísticas nacionales de comercio exterior. Mientras el volumen total de exportaciones de frutas y hortalizas cayó 1,20% interanual en julio, el limón mostró el comportamiento contrario.

Las exportaciones argentinas de limón fresco pasaron de 56.268,49 toneladas en julio de 2025 a 58.806,21 toneladas en julio de 2026, lo que representa un crecimiento del 4,51%. Además, el limón concentró el 47,58% del volumen de las frutas y hortalizas contempladas en esa comparación, convirtiéndose en el producto de mayor participación dentro del relevamiento.

En este punto es importante diferenciar los datos: el informe no discrimina qué cantidad de esas exportaciones corresponde específicamente a Jujuy, por lo que el crecimiento del 4,51% refiere al limón argentino en su conjunto.

Los números de julio, sin embargo, sí muestran de manera específica el protagonismo de Jujuy dentro del abastecimiento interno, con producción que el Mercado Central identificó entre las principales del NOA y destacó por su calidad y presentación.