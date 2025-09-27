Alberto Cormillot fue trasladado de urgencia a un sanatorio: qué le pasó Twitter

El reconocido médico nutricionista Alberto Cormillot debió ser trasladado de urgencia el jueves pasado al Sanatorio Finocchietto, luego de experimentar un fuerte dolor en el pecho mientras se dirigía a su rutina de trabajo. El malestar comenzó en horas de la madrugada y se extendió hacia la mandíbula y los oídos, lo que motivó su inmediata consulta médica.

alberto cormillot alberto cormillot

Estudios y diagnóstico Al llegar al sanatorio, los profesionales le realizaron un electrocardiograma y otros estudios complementarios. Si bien los resultados parecían normales, los especialistas detectaron ciertos indicios que los llevaron a profundizar el análisis del estado de sus arterias coronarias. Fue entonces cuando se decidió practicarle una angioplastia.

La colocación del stent Durante el procedimiento se constató que una de las arterias presentaba una obstrucción significativa causada por una placa, por lo que se le colocó un stent para evitar complicaciones mayores. Según explicó el propio Cormillot, de no haber concurrido al sanatorio en ese momento, el cuadro podría haber derivado en un infarto.

Antecedentes y control médico El médico recordó que desde los 20 años convive con un diagnóstico de colesterol hereditario, lo que lo obliga a controles periódicos. En esta oportunidad, la acumulación de placas en las arterias desencadenó la obstrucción. Los especialistas destacaron la importancia de su rápida decisión de atenderse a tiempo. El estado de salud actual Tras la intervención, Cormillot se recupera favorablemente en su domicilio. Su hijo, Adrián Cormillot, explicó que la obstrucción fue producto de placas de ateroma y destacó que el resto del corazón de su padre se encuentra en muy buen estado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.